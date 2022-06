Beniaminek się nie zatrzymuje. Kolejne wzmocnienie, a to jeszcze nie koniec

W niedawno zakończonym sezonie I ligi, Arka Gdynia zażarcie rywalizowała o awans do Ekstraklasy m.in. z Koroną Kielce. W półfinale baraży Arka niespodziewanie przegrała u siebie 0-2 z rewelacyjnym Chrobrym Głogów i to piłkarze z Dolnego Śląska zagrali w finale play-off. W nim, po dramatycznym meczu Korona w Kielcach 3-2 pokonała Chrobrego i to ona zagra w Ekstraklasie po dwuletniej przerwie.

Adam Deja przez 4 lata grał w Arce Gdynia i w minionym sezonie robił wszystko, by wrócić z nią do Ekstraklasy. To się nie udało, zawodnik nie przedłuży wygasającego 30 czerwca kontraktu, ale Deja zaliczy awans sportowy. Środkowy pomocnik dziś związał się kontraktem z Koroną Kielce, o godz. 11 wziął już w treningu "Złocisto-Krwistych".

Z naszych informacji wynika, że blisko drużyny trenera Leszka Ojrzyńskiego (a na pewno bliżej niż Widzewa Łódź) jest bramkostrzelny napastnik Bartosz Śpiączka, który poprzednio grał dla Górnika Łęczna.

