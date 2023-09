Choć to siódma kolejka ekstraklasy, to dla Rakowa było to piąte spotkanie. A to efekt przekładania spotkań z powodu występów w europejskich pucharach. W lidze mistrz Polski gra na razie przeciętnie - dwie wygrane remis i porażka. Wygrana z Puszczą dawała awans na piąte miejsce w tabeli.