Beniaminek ogłosił hit transferowy. Walczył w La Liga, Serie A i Ligue 1. Czas na Ekstraklasę

Koszmarny jest to na razie sezon dla ŁKS-u Łódź . Beniaminek jak na razie boleśnie odbija się od kolejnych rywali w Ekstraklasie i jest na kursie spadkowym. Po 18 meczach ŁKS zajmuje ostatnie miejsce z dorobkiem zaledwie 10 punktów , a jego bilans bramkowy to upokarzające 13:36. Drużynę stać było tylko na dwa zwycięstwa - nad Koroną Kielce i Pogonią Szczecin.

Już w październiku zwolniony został Kazimierz Moskal , którego na stanowisku zastąpił zaprawiony w ekstraklasowych bojach - Piotr Stokowiec . Zadanie postawiono przed nim jasne - utrzymać klub w Ekstraklasie. Szkoleniowiec szybko ocenił, że z obecną kadrą będzie to misja niezwykle wymagająca, dlatego poprosił o wzmocnienia.

Od czasu otwarcia zimowego okienka ŁKS nie był zbyt aktywny na rynku transferowym. W tajemnicy szykował jednak prawdziwą "transferową bombę", którą odpalił w poniedziałek. Beniaminek podpisał kontrakt z Rizą Durmisim. 30-latek ma na koncie 23 spotkania dla reprezentacji Danii , a do tego niezwykle bogatą przeszłość klubową.

Rywalizował z Messim i Ronaldo. Czeka go sprawdzian w Ekstraklasie

Prawa do jego karty zawodniczej wciąż posiadało Lazio, które w ostatnich latach wypożyczało go kolejno do Salernitany, Sparty Rotterdam, Leganes i wreszcie Tenerife. W żadnej z tych drużyn miejsca na dłużej nie zagrzał. Dość powiedzieć, że większość meczów oglądał z perspektywy ławki rezerwowych. Na Teneryfie rozegrał raptem jedno spotkanie w przeciągu pół roku.