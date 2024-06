Beniaminek Ekstraklasy definitywnie rozwiązał sprawę z trenerem po awansie

51-letni trener po raz pierwszy prowadził GKS w latach 2011-2013, potem wrócił do klubu po spadku zespołu do drugiej ligi. Po dwóch sezonach wywalczył z drużyną awans do pierwszej ligi, a ostatnio do elity.

Jego dotychczasowa umowa wygasa w czerwcu. Był często krytykowany przez kibiców w trakcie ostatnich rozgrywek. Przeprosili go za to podczas fety po wywalczeniu awansu.

"Nie chodzi o to, że mam satysfakcję. Jeżeli ktoś był do mnie źle nastawiony, robił mi też trochę przykrości i szczerze przeprosił - to nie ma tematu" - ocenił. Reklama

Rafał Górak dogadał się GKS-em Katowice

Podkreślał, że na pewno porozumie się z prezesem GKS-u Krzysztofem Nowakiem w kwestii nowego kontraktu. Szef klubu też chciał dalej współpracować.

"Trener wypełnił wszystkie stawiane przed nim cele. Udało się przetrwać najgorsze czasy. Celem minimum jest utrzymanie. Nie chcę scenariusza ŁKS-u czy Ruchu Chorzów (spadek po roku). Powinniśmy się tu zadomowić" - ocenił Nowak.

Dyrektor sekcji futbolowej GKS Dawid Dubas podkreślił, że podpisanie nowej umowy z trenerem było jednym z kluczowych działań po sezonie.

"Wstępne rozmowy na temat przyszłości oraz nowej umowy rozpoczęliśmy już kilka tygodni temu. Chcąc być jednak profesjonalnym zależało nam, aby trener wraz ze swoim sztabem szkoleniowym koncentrował uwagę wyłącznie na drużynie i realizacji zadań, stąd zgodnie z ustaleniami do rozmów wróciliśmy po zakończeniu rozgrywek. Awans do ekstraklasy jest z pewnością pieczęcią pracy wykonanej dotąd przez trenera. Przed nami bardzo duże wyzwanie, ponieważ wkroczyliśmy do zupełnie innej rzeczywistości organizacyjnej i sportowej. Po krótkim świętowaniu sukcesu przez drużynę, bardzo szybko doszliśmy do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, niebawem skompletujemy sztab szkoleniowy" - dodał Dubas. Reklama

Rafał Górka wyciągnął dużo wniosków

Górak zaznaczył, że w klubie dużo rzeczy było planowanych dwutorowo, na wypadek awansu.

"Niewątpliwie zawodnicy, którzy osiągnęli ten sukces, będą priorytetowo traktowani. Dwóm się kończą kontrakty, reszta ma ważne umowy. Mam dużo wniosków z gry beniaminków ekstraklasy w minionym sezonie" - stwierdził.

Klub należy do samorządu miejskiego. GKS prowadzi także drużyny broniących tytułu mistrzowskiego piłkarek nożnych, wicemistrza kraju hokeistów i występujących w ekstraklasie siatkarzy.

Zainteresowanie nowym sezonem wśród kibiców jest bardzo duże. W ciągu jednego dnia zostało sprzedanych ponad cztery tysiące karnetów na spotkania GKS-u w ekstraklasie.

Rafał Górak / Piotr Matusewicz / Newspix

Tak GKS Katowice świętował awans /