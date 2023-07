Beniaminek bez historycznych punktów. Nene zdobył piękną bramkę

Jagiellonia - Puszcza. Pierwsza połowa nie porwała, bramka do szatni

Beniaminek musi poczekać na historyczne punkty w PKO BP Ekstraklasie

Komar tuż po przerwie zrehabilitował się za stratę bramki, w świetnym stylu broniąc dwa strzały Dominika Marczuka. Młodzieżowiec Jagiellonii mógł obsłużyć Imaza, lecz wybrał inne rozwiązanie. Nie spodobało się to starszemu koledze, który mógł podwyższyć prowadzenie (kilka minut później doszło do odwrotnej sytuacji - Imaz nie podał piłki Marczukowi) . Mecz w drugiej połowie się rozkręcił. Puszcza musiała się otworzyć, a Jagiellonia dysponuje taką jakością, że w każdej chwili może stworzyć coś ciekawego. W 61. minucie mogło być 2:0, ale Miłosz Matysik trafił głową tylko w poprzeczkę.

Co się odwlecze, to nie uciecze - w 66. minucie gospodarze podwoili prowadzenie. Lewą nogą armatę posłał Nene, tym razem Komar nie miał żadnych szans. Portugalczyk zdobył swojego szóstego gola na ekstraklasowych boiskach, a Jarosław Kubicki zanotował pierwszą asystę dla Jagi. Jak ktoś myślał, że na tym emocje się zakończyły, to z błędu wyprowadził go Łukasz Sołowiej. 34-letni piłkarz Puszczy w 76. minucie zdobył kontaktowego i swojego pierwszego w Ekstraklasie gola.