Zagłębie zaś przy niej to krezus, który jednak... musi bronić się przed spadkiem. No i to lubinianie mają ogromny problem z punktowaniem na własnym stadionie - wygrali do dziś ledwie dwa z 13 spotkań, najmniej w lidze. Warta zaś na wyjazdach radzi sobie wyśmienicie - zdobył komplet punktów siedem razy na dwanaście prób. Nawet Raków czy Legia nie zdołały wygrać więcej razy.