Batalia o życie w Ekstraklasie. Gol "stadiony świata". Fatalna seria zamknięta
Korona Kielce wygrała 1:0 z Widzewem Łódź w 33. kolejce Ekstraklasy. Bohaterem spotkania okazał się Dawid Błanik, autor jedynej bramki. Do siatki trafił fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego. W ten sposób gospodarze przełamali passę sześciu spotkań bez zwycięstwa i zapewnili sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
O takich potyczkach mówi się, że to szlagier na nizinach. Oba zespoły legitymowały się taką samą liczbą punktów. A pod nimi w tabeli straszyła już tylko strefa spadkowa.
Jesienią Widzew zaliczył fatalny występ przeciwko Koronie. Na swoim terenie uległ rywalom 1:3, a mecz kończył w dziesiątkę. Teraz jakakolwiek prognoza wydawała się bezprzedmiotowa - naprzeciw siebie stanęły drużyny, które na finiszu sezonu zmagają się głównie ze swoimi słabościami.
- Wszyscy dookoła zdają sobie sprawę z rangi tego meczu. Korona jest przyzwyczajona do grania takich spotkań. Nigdy nie pękała na robocie i jestem przekonany, że tak samo będzie tym razem - mówił na przedmeczowej konferencji pasowej trener "Scyzoryków", Jacek Zieliński.
Stawka tego starcia rzeczywiście była niebagatelna. Zwycięzca mógł zagwarantować sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Remis nie urządzał nikogo.
Konfrontacja rozpoczęła się obiecująco. Już w 3. minucie groźne uderzenie na bramkę gospodarzy oddał Fran Alvarez. Stojący między słupkami Xavier Dziekoński musiał się wykazać kunsztem.
To nie była jednak zapowiedź spektaklu. W dalszej fazie gry mieliśmy bardzo niewiele futbolu. Dominowała siła naprzemiennie z chaosem. Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek.
W drugiej odsłonie przez kwadrans obserwowaliśmy boiskowe szachy. Ale kiedy do rzutu wolnego podszedł Dawid Błanik, wszystko zmieniło się w jednym momencie. Pomocnik Korony fantastycznym uderzeniem umieścił piłkę w "okienku" bramki gości i było 1:0!
Widzew powinien szaleńczo rzucić się do odrabiania strat, ale... nic takiego się nie wydarzyło. Łodzianie ani przez moment nie byli w stanie zdominować przeciwnika. A uciekający czas dodatkowo ich paraliżował.
Kielczanie mieli jedną szansę na podwyższenie prowadzenia. W dogodnej sytuacji Kostas Sotiriou nie trafił jednak w bramkę. Mimo zmarnowanej okazji korzystny rezultat udało się dowieźć do końcowego gwizdka.
W ten sposób Korona przełamuje serię sześciu meczów bez zwycięstwa i jest już pewna gry w Ekstraklasie w sezonie 2026/27.