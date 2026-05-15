Batalia o życie w Ekstraklasie. Gol "stadiony świata". Fatalna seria zamknięta

Łukasz Żurek

Korona Kielce wygrała 1:0 z Widzewem Łódź w 33. kolejce Ekstraklasy. Bohaterem spotkania okazał się Dawid Błanik, autor jedynej bramki. Do siatki trafił fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego. W ten sposób gospodarze przełamali passę sześciu spotkań bez zwycięstwa i zapewnili sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Kostas Sotiriou i Mateusz Fornalczyk walczą o piłkę; zawodnik Korony nr 44 i Widzewa nr 7, kibice w tle.
Kostas Sotiriou w mało fantazyjny sposób powstrzymuje szarżę Mateusza FornalczykaPiotr PolakPAP

O takich potyczkach mówi się, że to szlagier na nizinach. Oba zespoły legitymowały się taką samą liczbą punktów. A pod nimi w tabeli straszyła już tylko strefa spadkowa.

Jesienią Widzew zaliczył fatalny występ przeciwko Koronie. Na swoim terenie uległ rywalom 1:3, a mecz kończył w dziesiątkę. Teraz jakakolwiek prognoza wydawała się bezprzedmiotowa - naprzeciw siebie stanęły drużyny, które na finiszu sezonu zmagają się głównie ze swoimi słabościami.

- Wszyscy dookoła zdają sobie sprawę z rangi tego meczu. Korona jest przyzwyczajona do grania takich spotkań. Nigdy nie pękała na robocie i jestem przekonany, że tak samo będzie tym razem - mówił na przedmeczowej konferencji pasowej trener "Scyzoryków", Jacek Zieliński.

Stawka tego starcia rzeczywiście była niebagatelna. Zwycięzca mógł zagwarantować sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Remis nie urządzał nikogo.

Konfrontacja rozpoczęła się obiecująco. Już w 3. minucie groźne uderzenie na bramkę gospodarzy oddał Fran Alvarez. Stojący między słupkami Xavier Dziekoński musiał się wykazać kunsztem.

To nie była jednak zapowiedź spektaklu. W dalszej fazie gry mieliśmy bardzo niewiele futbolu. Dominowała siła naprzemiennie z chaosem. Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek.

W drugiej odsłonie przez kwadrans obserwowaliśmy boiskowe szachy. Ale kiedy do rzutu wolnego podszedł Dawid Błanik, wszystko zmieniło się w jednym momencie. Pomocnik Korony fantastycznym uderzeniem umieścił piłkę w "okienku" bramki gości i było 1:0!

Widzew powinien szaleńczo rzucić się do odrabiania strat, ale... nic takiego się nie wydarzyło. Łodzianie ani przez moment nie byli w stanie zdominować przeciwnika. A uciekający czas dodatkowo ich paraliżował.

Kielczanie mieli jedną szansę na podwyższenie prowadzenia. W dogodnej sytuacji Kostas Sotiriou nie trafił jednak w bramkę. Mimo zmarnowanej okazji korzystny rezultat udało się dowieźć do końcowego gwizdka.

W ten sposób Korona przełamuje serię sześciu meczów bez zwycięstwa i jest już pewna gry w Ekstraklasie w sezonie 2026/27.

PKO Ekstraklasa
33. Kolejka
15.05.2026
20:30
Zakończony
Dawid Błanik
61'
Korona Kielce
Widzew Łódź
Statystyki meczu

Korona Kielce
1 - 0
Widzew Łódź
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
11
7
Strzały celne
2
3
Strzały niecelne
3
2
Strzały zablokowane
6
2
Ataki
82
83
Dwóch piłkarzy walczących o piłkę w powietrzu podczas meczu, jeden w żółto-czerwonym stroju, drugi w białym, dynamiczna akcja na stadionie wśród kibiców.
Mariusz Stępiński (z lewej) w przegranym pojedynku z Przemysławem WiśniewskimPiotr PolakPAP
Piłkarze w żółto-czerwonych strojach świętują razem na murawie, otoczeni przez kibiców i członków sztabu, wyrażając ogromną radość po ważnym zwycięstwie.
Dawid Błanik (nr 7) zdobył jedną z najważniejszych bramek w ligowej karierzeDawid FiguraNewspix.pl
