Batalia o życie w Ekstraklasie. Gol "stadiony świata". Fatalna seria zamknięta

O takich potyczkach mówi się, że to szlagier na nizinach. Oba zespoły legitymowały się taką samą liczbą punktów. A pod nimi w tabeli straszyła już tylko strefa spadkowa.

Jesienią Widzew zaliczył fatalny występ przeciwko Koronie. Na swoim terenie uległ rywalom 1:3, a mecz kończył w dziesiątkę. Teraz jakakolwiek prognoza wydawała się bezprzedmiotowa - naprzeciw siebie stanęły drużyny, które na finiszu sezonu zmagają się głównie ze swoimi słabościami.

Korona - Widzew. Euforia w Kielcach. Błanik bohaterem, kapitalny rzut wolny przesądził

- Wszyscy dookoła zdają sobie sprawę z rangi tego meczu. Korona jest przyzwyczajona do grania takich spotkań. Nigdy nie pękała na robocie i jestem przekonany, że tak samo będzie tym razem - mówił na przedmeczowej konferencji pasowej trener "Scyzoryków", Jacek Zieliński.

Stawka tego starcia rzeczywiście była niebagatelna. Zwycięzca mógł zagwarantować sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Remis nie urządzał nikogo.

Konfrontacja rozpoczęła się obiecująco. Już w 3. minucie groźne uderzenie na bramkę gospodarzy oddał Fran Alvarez. Stojący między słupkami Xavier Dziekoński musiał się wykazać kunsztem.

To nie była jednak zapowiedź spektaklu. W dalszej fazie gry mieliśmy bardzo niewiele futbolu. Dominowała siła naprzemiennie z chaosem. Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek.

W drugiej odsłonie przez kwadrans obserwowaliśmy boiskowe szachy. Ale kiedy do rzutu wolnego podszedł Dawid Błanik, wszystko zmieniło się w jednym momencie. Pomocnik Korony fantastycznym uderzeniem umieścił piłkę w "okienku" bramki gości i było 1:0!

Widzew powinien szaleńczo rzucić się do odrabiania strat, ale... nic takiego się nie wydarzyło. Łodzianie ani przez moment nie byli w stanie zdominować przeciwnika. A uciekający czas dodatkowo ich paraliżował.

Kielczanie mieli jedną szansę na podwyższenie prowadzenia. W dogodnej sytuacji Kostas Sotiriou nie trafił jednak w bramkę. Mimo zmarnowanej okazji korzystny rezultat udało się dowieźć do końcowego gwizdka.

W ten sposób Korona przełamuje serię sześciu meczów bez zwycięstwa i jest już pewna gry w Ekstraklasie w sezonie 2026/27.

Statystyki meczu Korona Kielce 1 - 0 Widzew Łódź Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 11 7 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 3 2 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 82 83

Mariusz Stępiński (z lewej) w przegranym pojedynku z Przemysławem Wiśniewskim Piotr Polak PAP

Dawid Błanik (nr 7) zdobył jedną z najważniejszych bramek w ligowej karierze Dawid Figura Newspix.pl

