Korespondencja z Turcji (zgrupowanie polskich klubów w Belek)

To jeden z najbardziej sensacyjnych transferów w Ekstraklasie. Aktualny reprezentant Polski Bartłomiej Drągowski po dziesięciu latach spędzonych w klubach włoskich i jednym greckim, wraca do Polski. Wiosną będzie grał w Widzewie Łódź, który wciąż się zbroi. Z Drągowskim spotkaliśmy się w Turcji, gdzie Widzew przebywa na zgrupowaniu przed wznowieniem Ekstraklasy.

Hajto o Legii: Szanujmy się i nie bierzmy szóstego garnituru z zagranicy Polsat Sport

Dlaczego Bartłomiej Drągowski wrócił do Polski?

Przemysław Langier (Interia Sport): Siedzimy w hotelu w Belek, na Tureckiej Riwierze. Bywam tu regularnie w styczniu, ale wyjeżdżając stąd rok temu, nie spodziewałem się, że przy najbliższej okazji zastanę tu ciebie…

Bartłomiej Drągowski (bramkarz Widzewa Łódź i reprezentacji Polski): - Rok temu też bym się nie spodziewał. Może w głowie zaczynał świtać mi ten pomysł, ale nie sądziłem, że zrealizuje się tak szybko.

Więc czemu wracasz?

- Byłem zagranicą już 10 lat, trochę już mi brakowało Polski, choć raczej nie pogody. Ale to świetny kraj do życia. Moi synowie pierwszy raz będą mogli dłużej pożyć w Polsce. Chciałem, by to tu się wychowywali, bo widząc, co się dzieje zagranicą, to Polska na tym tle wypada super - jeśli chodzi o bezpieczeństwo, naukę, możliwość rozwoju dla dzieci. Liga też się rozwinęła. W Europie zupełnie inaczej zaczęli patrzeć na Ekstraklasę. Nam się wydaje, że ta liga to takie nasze podwórko, a wyrosły nam niezłe europejskie rozgrywki. Gdy wyjeżdżałem, Ekstraklasa nie miała takiego potencjału, poziom był dużo niższy. A dziś? Nasze zespoły dobrze radzą sobie w pucharach. Słyszę czasami, że to tylko Liga Konferencji, ale jak spojrzymy, jakie firmy w niej grają, to część z nich spokojnie mogłaby grać piętro wyżej. Fajnie będzie stać się częścią tej "nowej" Ekstraklasy.

Odmieniony człowiek

Wyjeżdżałeś jako młody chłopak, wracasz jako mąż, ojciec dwójki dzieci, dojrzały mężczyzna. Jak bardzo zmieniło cię to ostatnie 10 lat jako człowieka?

- Diametralnie. Bardzo dojrzałem, myślę zdecydowanie inaczej, niż wtedy. Decyzje też są dojrzalsze, choć nie mogę żałować tych, które podejmowałem w przeszłości. One mnie kształtowały, nie byłbym dziś tym, kim jestem obecnie. Inna sprawa, że obecnie wiele razy zachowałbym się inaczej.

W jakich przypadkach?

- Dziś się już nie obrażam. Kiedyś robiłem to regularnie, było widać, że chodzę z fochem. Potrafiłem strzelać złośliwościami.

Obrażałeś się za krytykę?

- Nie, nigdy. Ale potrafiłem obrazić się, że nie gram. Później chodziłem naburmuszony, uprzykrzałem życie trenerowi jakimiś docinkami. Dziś pod tym względem jestem zupełnie inny.

Jak patrzę na twoją karierę, to w każdym klubie potrafiłeś wywalczyć podstawowy skład, ale po jakimś czasie traciłeś miejsce i zaczynał się problem. To powiązane z tym, o czym przed chwilą wspomniałeś?

- Głównie i przede wszystkim tak. O konkretnych sytuacjach nie chcę mówić. Wolę, by nie wyszły na światło dzienne.

Od razu Widzew go przekonał

Z iloma klubami Widzew wygrał wyścig po ciebie?

- Nie musiał z nikim walczyć. Bardzo szybko się zdecydowałem.

Zadzwonił Widzew i…

- … I ja wiedziałem, że mówię "tak".

Aż tak dobrze śledziłeś, co się dzieje w Polsce, że w Widzewie widziałeś aż taki potencjał pod transfer?

- Tak. Wiedziałem, że jest właściciel, który w Łodzi chce zrobić coś wielkiego i chciałem się załapać na ten statek. Naprawdę nie trzeba było mnie przekonywać, nie musiał się w to angażować pan Robert Dobrzycki. Wiedziałem, że to jest krok, który chcę wykonać i jedyne, co musiał zrobić Widzew, to dogadać się z Panathinaikosem.

Powiedziałeś, że chcesz odejść?

- Tak, nie czułem już tego, by był sens pozostania. Oni też widzieli, że wszystko zmierza w kierunku rozstania. W klubie doszło do dużego przemeblowania. Są nowi dyrektorzy, w przeciągu sezonu miałem czterech trenerów. Myślę, że nie jestem jedynym, który odejdzie w tym okienku. Nie było żadnych prób zatrzymania mnie.

Pozwolę sobie na dygresję. Aby przekonać dziś piłkarza, trzeba użyć trzech argumentów: pokazać mu projekt - czym dziś jest klub, czym ma się stać, jakie ma możliwości. Druga rzecz to baza - czy to treningowa, czy stadion, czy liczba kibiców, którzy stoją za klubem. I trzy - finanse. Nie da się sprowadzić człowieka mającego 150 meczów w Serie A bez solidnej oferty finansowej. Czy Widzew stał się konkurencyjny pod tym względem na tle klubów włoskich lub greckich?

- Pewne rzeczy widać na pierwszy rzut oka. Jeśli klub jest w stanie wyłożyć 5 mln euro za ściągnięcie zawodnika, to znaczy, że idzie to wszystko w dobrą stronę i ma znaczące zaplecze finansowe. Ale finanse wpływają na to, o czym mówiłeś - na projekt. On mnie przekonywał od początku.

Masz pewnie świadomość, że w Widzewie jesteś czwartym bramkarzem numer jeden w tym sezonie. To wygląda, jakby koszulka tego klubu dla bramkarzy ważyła naprawdę sporo.

- Trudno mi się odnieść, bo jeszcze nie miałem okazji stanąć między słupkami w Widzewie, ale nie mam problemu z grą pod presją. W każdym klubie, w którym grałem, ona była obecna. Dopiero byłem w Panathinaikosie, który nie zdobył od 15 lat mistrzostwa Grecji. Możesz sobie wyobrazić, jaka to presja tam grać.

Kiedykolwiek cię przygniatała?

- Chyba nie. Nie kojarzę takiego momentu, bym pękał na robocie. Nauczyłem sobie z tym radzić. Poza tym odkąd urodzili mi się synowie, nie mam za bardzo czasu śledzić, co się dzieje w social mediach.

Wewnątrz siebie też dobrze sobie radzisz z błędami?

- Nie przeżywam ich całymi dniami i nocami. Wydarzył się, trudno - trzeba sobie z nim poradzić. Zaraz będzie kolejny mecz, by udowodnić, że to był wypadek przy pracy. Każdy człowiek popełnia błędy, tym bardziej bramkarz. Pod względem podchodzenia do błędów czerpię od Artura Boruca.

Wracasz do Polski w młodszym wieku od niego. Masz jeszcze jakiś dalekosiężny plan na siebie. Na przykład na kolejnych dziesięć lat?

- W piłce mieć długi plan na siebie to trochę loteria. Dwa okienka transferowe w roku, co chwilę coś się dzieje, ciężko jest coś zaplanować. Na pewno chcę jak najdłużej grać w Widzewie. Na wysokim poziomie.

Poznałeś już Roberta Dobrzyckiego?

- Nie, choć raz do niego pisałem z prośbą... o wynajem hali w Poznaniu. Ale sporo o nim słyszałem - że to sprawny biznesmen, który jest bardzo oddany Widzewowi. Po jego ruchach widać, że nie buduje tego klubu pod kątem biznesu, a od serca. Oby jak najwięcej takich ludzi w Polsce.

Teraz chciałeś tę halę wynajmować i przy okazji załatwiłeś sobie kontrakt?

- Nie (śmiech). To było rok temu, konkretnie w marcu lub kwietniu. Ale może mu zostało w pamięci.

W Grecji od ściany do ściany. We Włoszech darmowe obiady

Co zapamiętasz z zagranicznej kariery?

- W Panathinaikosie trudno zapomnieć niektóre mecze przez to, co się działo na trybunach. To obrazki, które zostaną do końca życia.

Gdzie bardziej kochają piłkarza - we Włoszech, czy w Grecji?

- Miłość jest podobna, ale w Grecji jest bardziej skrajnie. Gdy jest dobrze, miłość jest większa niż we Włoszech. Gdy zaczyna być źle, jest dużo gorzej, niż w Italii. W Grecji miłość w nienawiść przechodzi znacznie szybciej.

We Włoszech za to ponoć 60-letnie panie rozmawiają o piłce w kawiarenkach.

- Na pewno tam bardzo dużo osób się piłką interesuje i ją świetnie rozumie. Także pod kątem taktycznym, a mówię tutaj o osobach, które na pierwszy rzut oka wcale nie są z piłką porównywalne. Tam się żyje piłką w zupełnie inny sposób. Kiedyś po wygranym meczu poszedłem do restauracji, chcę zapłacić i słyszę: nie! Pytam: jak to nie? Nie pozwolili mi. Ale to chyba dlatego, że chwilę wcześniej wszedłem do bramki Fiorentiny i stałem się "jedynką".

Masz niedosyt po tej zagranicznej części kariery?

- W ogóle.

Drągowski i reprezentacja Polski

Zaskakiwały cię powołania do reprezentacji, mimo że nie grałeś za dużo w Panathinaikosie?

- Wydaje mi się, że w meczach, w których grałem, dawałem powody, by wysłać mi powołanie.

Pojawiały się insynuacje, że twoje powołania są związane z nazwiskiem menedżera. Takim samym, jakie nosi Cezary Kulesza.

- Nie jest to żadna tajemnica, że to rodzina. Ale z Mariuszem współpracuję od 12 lat. Prezes Kulesza szefuje PZPN-owi od pięciu. A przed jego kadencją też dostawałem powołania, więc kto mnie wpychał do kadry? Może powinienem poszukać jakichś powiązań z prezesem Bońkiem. Poza tym to nie jest obowiązek, by mnie powoływał. Żaden trener nie strzeliłby sobie w stopę powołaniem zawodnika, którego nie chce.

Deprymuje cię, że tak ciężko jest wywalczyć miejsce w reprezentacyjnej bramce?

- Nie. Taki los, że mamy tylu bramkarzy, że trener ma w kim wybierać. Na pewno nie czuję się źle, że nie jestem reprezentacyjną "jedynką". W Polsce łatwo jest stworzyć bardzo długą listę bramkarzy. Gdy zaczynałem być powoływany, moimi rywalami byli Wojtek Szczęsny i Łukasz Fabiański - to o czymś świadczy. W reprezentacji nikt nie jest egoistą. Jeśli w sukcesie kadry miałoby pomóc to, że pozbieram piłki po treningu, to ja to zrobię. Patrzenie na reprezentację jest zupełnie inne niż na klub.

Gdybyś stworzył sobie listę planów na 2026 rok, co by na niej było?

- Kwalifikacja z Widzewem do europejskich pucharów i awans z reprezentacją na mundial.

Bartłomiej Drągowski Klaudia Radecka AFP

Bartłomiej Drągowski materiały prasowe

Bartłomiej Drągowski (w środku) podczas meczu reprezentacji Polski Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Domenic Aquilina / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP