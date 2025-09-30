"Bądź cicho, siedź na tyłku". Boniek z apelem do polskiego piłkarza. Ostro

Zimą zeszłego roku Rafał Gikiewicz trafił do Widzewa Łódź z tureckiego Ankaragucu. W sezonie 2024/2025 były bramkarz niemieckiego Augsburga rozegrał w nowej drużynie aż 35 spotkań. Wszystko wskazywało na to, że Gikiewicz również w obecnej kampanii będzie "jedynką" między słupkami.

Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Po drodze Widzew z funkcji trenera zwalniał Daniela Myśliwca i Żeljko Sopicia. Jeszcze pod wodzą Chorwata Polak znalazł się w podstawowym składzie na dwa pierwsze mecze Ekstraklasy - przeciwko Zagłębiu Lubin (1:0) i Jagiellonii Białystok (2:3). Do tej pory są tego jego dwa ostatnie spotkania, w których wbiegł na murawę.

Pod koniec sierpnia szkoleniowcem łódzkiego klubu został Patryk Czubak. - Przed sezonem głośno powiedziano mi, że wygrałem rywalizację i jestem numerem 1. Pierwszy mecz zagrałem na zero, potem przegraliśmy z Jagiellonią i po tym meczu zostałem posadzony na ławce. Potem sprowadzono kolejnego bramkarza i dwóch młodszych ma rywalizować, a ja nie biorę w tym udziału. Trenuję z zespołem, robię, co mogę, ale nie mam wpływu na to, jaka będzie moja pozycja w zespole - opowiadał Rafał Gikiewicz na kanale "Meczyki".

- Trener Czubak i dyrektor sportowy powiedzieli, że strategią klubu nie jestem brany pod uwagę do grania. Jestem na tyle skreślony, że nieważne co będę robił, to nie stanę w bramce Widzewa. Jest mi przykro z tego powodu, ale taką decyzję podjęli przełożeni. Mają do tego prawo - dodawał.

Z sytuacją 37-latka zapoznał się Zbigniew Boniek. - To jest inteligentny chłopak, miałem z nim okazję porozmawiać w Łodzi. Ale on jest cwany - rozpoczął były prezes PZPN w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu". Według Bońka Gikiewicz nie powinien żalić się w mediach, zdradzając kulisy swoich problemów w klubie.

- On umie wiercić. Proste pytanie, ja bym zadał proste pytanie: Giki, ty dzisiaj nie jesteś w bramce dlatego, że byłeś za dobry i komuś przeszkadzałeś? Czy robiłeś błędy? Jestem ciekawy, co by mi odpowiedział - słyszymy. Jeśli zrobiłeś błędy, no to teraz bądź cicho, siedź na tyłku, trenuj, pomagaj tym, co są w bramce, a nie chodź po redakcjach i nie opowiadaj... bo gdzieś tam takie lekkie granaty do szatni wrzucał. To jest niepotrzebne - podkreślił Boniek.

- Bierzesz pieniądze z tego klubu. I to jest różnica pomiędzy polskimi klubami a tymi na zachodzie - podsumował.

Rafał Gikiewicz Artur BARBAROWSKI/East News East News

Rafał Gikiewicz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News