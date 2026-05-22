Awantura po decyzji PZPN. Boniek nie wytrzymał. Wprost wymierzył w Kuleszę
Decyzja PZPN o przeniesieniu Superpucharu do Wrocławia wzburzyła piłkarską Polskę. Kibice Lecha Poznań oraz Górnika Zabrze zagrozili bojkotem tego spotkania. Na decyzję Cezarego Kuleszy zareagował również Zbigniew Boniek. Były sternik PZPN na łamach "Weszło" w wymownych słowach ocenił działania swojego następcy. Nie zabrakło kilku szpilek wbitych w Kuleszę.
Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy zapadły już kluczowe rozstrzygnięcia. Po drugi z rzędu tytuł mistrza Polski sięgnął Lech Poznań, który notując wyśmienitą końcówkę sezonu nie dał się złapać pod wyjątkowo liczny w tym roku peleton. W nagrodę "Kolejorz" podejmie kolejną próbę awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tym razem jednak mistrz Polski będzie w wyjątkowej sytuacji, bowiem będzie mógł liczyć na rozstawienie we wszystkich rundach eliminacji.
Zanim mistrzowska korona ponownie powędrowała do Poznania, 2 maja rozstrzygnięto tegoroczną edycję Pucharu Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze nie pozostawił najmniejszych szans Rakowowi Częstochowa i sięgnął po to trofeum po raz pierwszy od 1972 roku.
Takie rozstrzygnięcia powodują, że tradycyjnie na starcie sezonu Lech Poznań z Górnikiem Zabrze zmierzą się w starciu o Superpuchar. Zwyczajowo mecz ten rozgrywany jest na terenie mistrza Polski, co ma być swoistą nagrodą dla najlepszego zespołu Ekstraklasy. PZPN zrobił jednak jeden ruch, który momentalnie wywołał burzę w całej piłkarskiej Polsce.
PZPN postanowił przełożyć mecz o Superpuchar. Zbigniew Boniek bezlitośnie na temat Cezarego Kuleszy
Przed kilkoma dniami PZPN przekazał publicznie o zmianie lokalizacji meczu o Superpuchar. Potyczka ta wedle nowych planów ma odbyć się na stadionie we Wrocławiu. Nieoficjalnie przebija się informacja, że cały ruch ma być ukłonem w stosunku do sponsora tytularnego obiektu we Wrocławiu, który jest także oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski.
Na PZPN momentalnie posypały się gromy. Najbardziej poszkodowany w tej sytuacji jest Lech, któremu odebrano możliwość znacznego zarobku, bowiem można oczekiwać, że kibice tłumnie przybyliby na mecz rozpoczynający kolejny sezon ligowy. Kibice Lecha Poznań w czwartek ogłosili bojkot Superpucharu, a następnego dnia w ślad za nimi poszli również sympatycy Górnika.
Skrupułów dla Cezarego Kuleszy nie miał również Zbigniew Boniek. Wieloletni prezes PZPN na łamach "Weszło" odpowiadał na pytania użytkowników portalu "X". Część z sekcji pytań dotyczyła rzecz jasna Superpucharu. Boniek nazwał go "super-towarzyskim meczem" zwyczajowo organizowanym przez mistrza Polski. Były sternik polskiego futbolu nie ukrywa, że nie rozumie decyzji Kuleszy.
- Ale to nie pierwsza wpadka Czarka pod tym względem. Wydaje mi się, że czasami trzeba najpierw pomyśleć, a później coś zrobić. Bo myślenie, że z Superpucharu zrobi się jakiś event o nie wiadomo jakiej randze… No nie. Superpuchar to jest super mecz towarzyski, który otwiera sezon na tydzień przed rozgrywkami i nie ma co przy nim majstrować - rzekł Boniek.
Inny z internautów zapytał o działania Kuleszy, które określił jako oparte na pomyśle "zrobić odwrotnie niż Boniek". Sam zainteresowany nie omieszkał przy okazji wbić kolejnej szpilki ku swojemu byłemu współpracownikami i późniejszemu następcy na fotelu prezesa PZPN.
- Tak pokazuje życie i mi też się czasami wydaje, że "jak Boniek zrobił tak", to my zrobimy inaczej. Najbardziej w tym wszystkim dziwi mnie fakt, że przecież Czarek był u mnie przez cztery ostatnie lata wiceprezesem. Czyli to, co robiliśmy, robiliśmy wspólnie jako zespół. Ale cóż. Czasami, jak to się mówi, na ambicję nie ma lekarstwa - skomentował Zbigniew Boniek.