Awantura po decyzji PZPN. Boniek nie wytrzymał. Wprost wymierzył w Kuleszę

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Decyzja PZPN o przeniesieniu Superpucharu do Wrocławia wzburzyła piłkarską Polskę. Kibice Lecha Poznań oraz Górnika Zabrze zagrozili bojkotem tego spotkania. Na decyzję Cezarego Kuleszy zareagował również Zbigniew Boniek. Były sternik PZPN na łamach "Weszło" w wymownych słowach ocenił działania swojego następcy. Nie zabrakło kilku szpilek wbitych w Kuleszę.

Zbigniew Boniek i Cezary Kulesza z pamiątkowymi plakietami, ubrani w sportowe szaliki, na stadionie.
Zbigniew Boniek i Cezary KuleszaLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORTNewspix.pl

Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy zapadły już kluczowe rozstrzygnięcia. Po drugi z rzędu tytuł mistrza Polski sięgnął Lech Poznań, który notując wyśmienitą końcówkę sezonu nie dał się złapać pod wyjątkowo liczny w tym roku peleton. W nagrodę "Kolejorz" podejmie kolejną próbę awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tym razem jednak mistrz Polski będzie w wyjątkowej sytuacji, bowiem będzie mógł liczyć na rozstawienie we wszystkich rundach eliminacji.

Zanim mistrzowska korona ponownie powędrowała do Poznania, 2 maja rozstrzygnięto tegoroczną edycję Pucharu Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze nie pozostawił najmniejszych szans Rakowowi Częstochowa i sięgnął po to trofeum po raz pierwszy od 1972 roku.

Takie rozstrzygnięcia powodują, że tradycyjnie na starcie sezonu Lech Poznań z Górnikiem Zabrze zmierzą się w starciu o Superpuchar. Zwyczajowo mecz ten rozgrywany jest na terenie mistrza Polski, co ma być swoistą nagrodą dla najlepszego zespołu Ekstraklasy. PZPN zrobił jednak jeden ruch, który momentalnie wywołał burzę w całej piłkarskiej Polsce.

Zobacz również:

Marek Papszun, 17.05.2026 r.
Ekstraklasa

Rewolucja w Legii. Papszun ujawnił aż pięć nazwisk. Przegrali finansowo

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

PZPN postanowił przełożyć mecz o Superpuchar. Zbigniew Boniek bezlitośnie na temat Cezarego Kuleszy

Przed kilkoma dniami PZPN przekazał publicznie o zmianie lokalizacji meczu o Superpuchar. Potyczka ta wedle nowych planów ma odbyć się na stadionie we Wrocławiu. Nieoficjalnie przebija się informacja, że cały ruch ma być ukłonem w stosunku do sponsora tytularnego obiektu we Wrocławiu, który jest także oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski.

Na PZPN momentalnie posypały się gromy. Najbardziej poszkodowany w tej sytuacji jest Lech, któremu odebrano możliwość znacznego zarobku, bowiem można oczekiwać, że kibice tłumnie przybyliby na mecz rozpoczynający kolejny sezon ligowy. Kibice Lecha Poznań w czwartek ogłosili bojkot Superpucharu, a następnego dnia w ślad za nimi poszli również sympatycy Górnika.

Skrupułów dla Cezarego Kuleszy nie miał również Zbigniew Boniek. Wieloletni prezes PZPN na łamach "Weszło" odpowiadał na pytania użytkowników portalu "X". Część z sekcji pytań dotyczyła rzecz jasna Superpucharu. Boniek nazwał go "super-towarzyskim meczem" zwyczajowo organizowanym przez mistrza Polski. Były sternik polskiego futbolu nie ukrywa, że nie rozumie decyzji Kuleszy.

- Ale to nie pierwsza wpadka Czarka pod tym względem. Wydaje mi się, że czasami trzeba najpierw pomyśleć, a później coś zrobić. Bo myślenie, że z Superpucharu zrobi się jakiś event o nie wiadomo jakiej randze… No nie. Superpuchar to jest super mecz towarzyski, który otwiera sezon na tydzień przed rozgrywkami i nie ma co przy nim majstrować - rzekł Boniek.

Inny z internautów zapytał o działania Kuleszy, które określił jako oparte na pomyśle "zrobić odwrotnie niż Boniek". Sam zainteresowany nie omieszkał przy okazji wbić kolejnej szpilki ku swojemu byłemu współpracownikami i późniejszemu następcy na fotelu prezesa PZPN.

- Tak pokazuje życie i mi też się czasami wydaje, że "jak Boniek zrobił tak", to my zrobimy inaczej. Najbardziej w tym wszystkim dziwi mnie fakt, że przecież Czarek był u mnie przez cztery ostatnie lata wiceprezesem. Czyli to, co robiliśmy, robiliśmy wspólnie jako zespół. Ale cóż. Czasami, jak to się mówi, na ambicję nie ma lekarstwa - skomentował Zbigniew Boniek.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior
La Liga

Odchodzi Lewandowski, ale to nie koniec polskiej historii. Kadrowicz na celowniku Barcelony

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Mężczyzna w garniturze i krawacie z poważnym wyrazem twarzy, stojący na tle osób ubranych formalnie, w otoczeniu stadionu pełnego kibiców.
Cezary KuleszaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
PZPN
PZPNGrzegorz Wajda/REPORTEREast News


Aston Villa wygrała Ligę Europy. Zobacz wielką radość po finałowym meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja