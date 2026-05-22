Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy zapadły już kluczowe rozstrzygnięcia. Po drugi z rzędu tytuł mistrza Polski sięgnął Lech Poznań, który notując wyśmienitą końcówkę sezonu nie dał się złapać pod wyjątkowo liczny w tym roku peleton. W nagrodę "Kolejorz" podejmie kolejną próbę awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tym razem jednak mistrz Polski będzie w wyjątkowej sytuacji, bowiem będzie mógł liczyć na rozstawienie we wszystkich rundach eliminacji.

Zanim mistrzowska korona ponownie powędrowała do Poznania, 2 maja rozstrzygnięto tegoroczną edycję Pucharu Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze nie pozostawił najmniejszych szans Rakowowi Częstochowa i sięgnął po to trofeum po raz pierwszy od 1972 roku.

Takie rozstrzygnięcia powodują, że tradycyjnie na starcie sezonu Lech Poznań z Górnikiem Zabrze zmierzą się w starciu o Superpuchar. Zwyczajowo mecz ten rozgrywany jest na terenie mistrza Polski, co ma być swoistą nagrodą dla najlepszego zespołu Ekstraklasy. PZPN zrobił jednak jeden ruch, który momentalnie wywołał burzę w całej piłkarskiej Polsce.

PZPN postanowił przełożyć mecz o Superpuchar. Zbigniew Boniek bezlitośnie na temat Cezarego Kuleszy

Przed kilkoma dniami PZPN przekazał publicznie o zmianie lokalizacji meczu o Superpuchar. Potyczka ta wedle nowych planów ma odbyć się na stadionie we Wrocławiu. Nieoficjalnie przebija się informacja, że cały ruch ma być ukłonem w stosunku do sponsora tytularnego obiektu we Wrocławiu, który jest także oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski.

Na PZPN momentalnie posypały się gromy. Najbardziej poszkodowany w tej sytuacji jest Lech, któremu odebrano możliwość znacznego zarobku, bowiem można oczekiwać, że kibice tłumnie przybyliby na mecz rozpoczynający kolejny sezon ligowy. Kibice Lecha Poznań w czwartek ogłosili bojkot Superpucharu, a następnego dnia w ślad za nimi poszli również sympatycy Górnika.

Skrupułów dla Cezarego Kuleszy nie miał również Zbigniew Boniek. Wieloletni prezes PZPN na łamach "Weszło" odpowiadał na pytania użytkowników portalu "X". Część z sekcji pytań dotyczyła rzecz jasna Superpucharu. Boniek nazwał go "super-towarzyskim meczem" zwyczajowo organizowanym przez mistrza Polski. Były sternik polskiego futbolu nie ukrywa, że nie rozumie decyzji Kuleszy.

- Ale to nie pierwsza wpadka Czarka pod tym względem. Wydaje mi się, że czasami trzeba najpierw pomyśleć, a później coś zrobić. Bo myślenie, że z Superpucharu zrobi się jakiś event o nie wiadomo jakiej randze… No nie. Superpuchar to jest super mecz towarzyski, który otwiera sezon na tydzień przed rozgrywkami i nie ma co przy nim majstrować - rzekł Boniek.

Inny z internautów zapytał o działania Kuleszy, które określił jako oparte na pomyśle "zrobić odwrotnie niż Boniek". Sam zainteresowany nie omieszkał przy okazji wbić kolejnej szpilki ku swojemu byłemu współpracownikami i późniejszemu następcy na fotelu prezesa PZPN.

- Tak pokazuje życie i mi też się czasami wydaje, że "jak Boniek zrobił tak", to my zrobimy inaczej. Najbardziej w tym wszystkim dziwi mnie fakt, że przecież Czarek był u mnie przez cztery ostatnie lata wiceprezesem. Czyli to, co robiliśmy, robiliśmy wspólnie jako zespół. Ale cóż. Czasami, jak to się mówi, na ambicję nie ma lekarstwa - skomentował Zbigniew Boniek.

