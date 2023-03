Przypomnijmy, że do skandalicznych wydarzeń doszło na meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce a Radomiakiem Radom. W trakcie spotkania do sektorów gospodarzy rzucano race, natomiast później kibice obu drużyn starli się na stadionie. Do akcji musiała wkroczyć policja, która rozdzieliła krewkich fanów.