Awans do Ekstraklasy i od razu wstyd na całą Polskę. Złapali ich. W sieci huczy

Arka Gdynia próbowała wrócić do Ekstraklasy od 2020 roku . Udało się dopiero w ubiegłym sezonie. Drużyna okazała się w I lidze bezkonkurencyjna, zapewniając sobie awans trzy kolejki przed końcem rywalizacji.

Przygotowania do nowego sezonu gdynianie rozpoczęli najwcześniej ze wszystkich ekstraklasowiczów, bo już 11 czerwca . W pierwszym sparingu ulegli wprawdzie GKS-owi Tychy (0:2), ale trzy kolejne wygrali bez straty gola. Pokonali Miedź Legnica (5:0), Pogoń Szczecin (2:0) oraz Chojniczankę Chojnicę (2:0).

Najwyraźniej dobre rezultaty nie wystarczyły jednak, by pozbyć się nadmiernego respektu przed Motorem Lublin. To z tym zespołem Arka zmierzy się w pierwszej kolejce cyklu 2025/26. Do konfrontacji dojdzie 20 lipca na obiekcie rywala.