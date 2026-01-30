Partner merytoryczny: Eleven Sports

Atomowa inauguracja Ekstraklasy. Cztery gole, dwa "skasowane". I jeden bohater

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Zagłębie Lubin przegrało 0:2 z GKS-em Katowice w pierwszym tegorocznym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania okazał się Bartosz Nowak. Piłkarz przymierzany do reprezentacji Polski otworzył wynik spotkania już w 2. minucie, a po przerwie dołożył do tego asystę. Gospodarze mogli doznać dotkliwego pogromu. Dwa kolejne trafienia ekipy ze Śląska zostały jednak anulowane po analizie VAR.

Dwóch piłkarzy w czarnych strojach sportowych z żółtymi elementami świętuje wspólnie sukces na boisku, jeden z nich ma na koszulce napis Nowak i numer 27, a na tle widać rozmazane trybuny stadionu.
Inauguracja ligowego roku okazała się dla "Gieksy" udana. Bramki Bartosza Nowaka i Arkadiusza Jędrycha przełożyły się na komplet punktów KAI TALLERNewspix.pl

Na ten mecz sympatycy rodzimego futbolu czekali z utęsknieniem. Spotkanie Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice otwierało pierwszą w tym roku kolejkę Ekstraklasy. Naprzeciw siebie stanęły drużyny z dwóch różnych rejonów tabeli.

Wygrana gwarantowała gospodarzom awans do strefy premiowanej grą w pucharach. Goście mieli zupełnie inny cel. Dla nich komplet punktów oznaczał ucieczkę ze strefy spadkowej.

Bartosz Nowak bohaterem wieczoru. Najpierw gol, potem asysta. Co na to selekcjoner?

W rundzie jesiennej lubinianie prowadzili na obiekcie GKS już 2:0. Skończyło się jednak remisem. Dwukrotnie do bramki Zagłębia trafił wówczas Bartosz Nowak.

Teraz ten sam zawodnik otworzył wynik spotkania już w drugiej minucie. Otrzymał podanie w polu karnym, zdecydował się na krótki drybling i uderzył nie do obrony z kilku metrów. Znakomita forma już na inaugurację.

Ekipa spod szyldu KGHM próbowała zorganizować odwet, ale tego dnia nie dysponowała argumentami czysto piłkarskimi. Skutecznie poczynała sobie formacja defensywna katowiczan, dyrygowana przez kapitana Arkadiusza Jędrycha. Do przerwy rezultat nie uległ zmianie.

    Po zmianie stron GKS potrzebował tylko siedmiu minut, by podwyższyć prowadzenie. Tym razem Nowak wcielił się w rolę asystenta. Po jego centrze z kornera głową piłkę do siatki skierował Jędrych i było 0:2.

    Tym sposobem znakomitej puenty doczekał się żart selekcjonera Jana Urbana z niedawnej gali tygodnika "Piłka Nożna". Nowak odebrał tam statuetkę dla Ligowca Roku 2025, a wręczający mu ją szef kadry zakomunikował zebranym, że... powołanie do drużyny narodowej jest na odwrocie.

    Humor został przez publiczność doceniony. Czy okaże się jednocześnie prognozą? Obecność Nowaka w kadrze na marcowe baraże wcale nie wydaje się scenariuszem science fiction.

    Mecz w Lubinie mógł się zakończyć dotkliwym pogromem zespołu Leszka Ojrzyńskiego. Futbolówka trafiała do bramki Zagłębia w sumie czterokrotnie. Adam Zrel'ak i Borja Galan ostatecznie nie znaleźli się jednak na liście strzelców - arbiter po ich uderzeniach odgwizdywał ofsajd.

      PKO Ekstraklasa
      19. Kolejka
      30.01.2026
      18:00
      Zakończony
      Bartosz Nowak
      2'
      Arkadiusz Jędrych
      52'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      KGHM Zagłębie Lubin
      GKS Katowice
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      KGHM Zagłębie Lubin
      0 - 2
      GKS Katowice
      Posiadanie piłki
      49%
      51%
      Strzały
      11
      16
      Strzały celne
      1
      7
      Strzały niecelne
      8
      4
      Strzały zablokowane
      2
      5
      Ataki
      56
      66
      Cztery osoby w eleganckich strojach stoją na scenie za przezroczystą mównicą, dwie kobiety po bokach i dwóch mężczyzn pośrodku, jeden z nich trzyma statuetkę, wszyscy patrzą w stronę publiczności. Tło stanowi dekoracja sceniczna utrzymana w złotych i c...
      Bartosz Nowak i selekcjoner Jan Urban podczas niedawnej gali tygodnika "Piłka Nożna"PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
      Piłkarz w czarnym stroju sportowym z numerem 4 dynamicznie biegnie po murawie z rozłożonymi ramionami, wyrażając radość, w tle widoczni są niescharakteryzowani kibice oraz reklamy stadionowe.
      Arkadiusz Jędrych, kapitan GKS-u KatowiceMaciej KulczyńskiPAP
      Mężczyzna w czarnej czapce oraz kurtce zimowej patrzy przed siebie, w tle widoczne rozmazane elementy stadionu.
      Trener pokonanych, Leszek Ojrzyński. Ta mina mówi wszystko - dla Zagłębia liga ruszyła za wcześnie... Maciej KulczyńskiPAP
