Atak na Ligę Mistrzów. Podolski wkroczył do akcji. Zdecydowała 76. minuta

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Po zdobyciu Pucharu Polski Górnik złapał ligową zadyszkę, bezbramkowo remisując z Arką, a następnie przegrywając 0:2 z Zagłębiem Lubin. Przełamanie ekipy Michala Gasparika nadeszło w sobotę w meczu 33. kolejki z Wisłą Płock. Wygrana 1:0 - po trafieniu Maksyma Chłania - stanowi bezpośredni atak Zabrzan na tytuł wicemistrza Polski, a tym samym prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Teraz Lukas Podolski i spółka mogą czekać na odpowiedź Jagiellonii Białystok. Szykuje się gorący finisz sezonu.

Lukas Podolski w jasnobeżowej koszulce Górnika Zabrze, widoczny symbol młotków i logotypy sponsorów.
Lukas Podolski w barwach Górnika ZabrzeGrzegorz Wajda/REPORTERReporter

Dzisiejszy mecz był ważny dla obu ekip, zwłaszcza że każda z nich przystępowała do niego, walcząc o swoje cele. Wisła Płock o europejskie puchary, a Górnik Zabrze o tytuł wicemistrza kraju i prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Tomasz Ćwiąkała o rozmowie Lewandowskiego z Flickiem: W jedno nie wierzę

Być może właśnie ta presja, połączona z pochodzącym z całym sezonu zmęczeniem sprawiła, że pierwsza połowa nie była - delikatnie mówiąc - wybitnym widowiskiem.

Ba, jedynym wartym odnotowania wydarzeniem z całych 45 minut było uderzenie Jarosława Kubickiego z 15. minuty. Piłkę wyłożył mu jak na tacy Maksym Chłań, ale górą w tamtej sytuacji był stojący między słupkami Rafał Leszczyński, którego nie zmylił nawet rykoszet od jednego z obrońców.

Przed przerwą nie oglądaliśmy więcej celnych strzałów mimo łącznie siedmiu prób Górnika i jednego uderzenia w wykonaniu gospodarzy.

Iga Świątek wkroczyła do akcji. Tak nazwała Roberta Lewandowskiego. Wystarczyły 3 słowa

Górnik przełamał się w meczu z Wisłą Płock. Mamy nowego wicelidera

Druga odsłona spotkania rozpoczęła się niezwykle obiecująco, od kapitalnego uderzenia Patrika Hellebranda z niemal 30 metrów. Rafał Leszczyński znów świetnie spisał się w bramce, przenosząc piłkę nad poprzeczką, ale w kolejnych minutach wciąż musiał zachowywać czujność. Tak rozpoczęło się bowiem oblężenie bramki gospodarzy, z którego jednak nic nie wynikło.

Lewandowski ogłosił, ale to nie czas na łzy. "Kto by płakał, jak dają 90 milionów euro"

Górnik przeważał, ale Wisła Płock szukała swoich szans w pojedynczych wypadach, takich jak ten w 65. minuty, gdy w roli głównej znalazł się wprowadzony wcześniej z ławki rezerwowych Said Hamulić. Piłkarz z Bośni i Hercegowiny zdołał nawet wpaść w pole karne ekipy z Zabrza, gdzie upadł po starciu z Josemą. A potem obaj mieli zupełnie inny ogląd na całe sytuacje. Zawodnik gospodarzy domagał się odgwizdania "jedenastki", a Hiszpan żółtej kartki dla rywala za symulację. Sędzia Wojciech Myć nie przychylił się do żadnej z tych próśb, decydując się na kontynuację gry bez indywidualnych napomnień.

Odpowiedzią na impas w ekipie Górnika miała być potrójna zmiana, na którą w 70. minucie zdecydował się trener Michal Gasparik, posyłając w bój Erika Janżę, Lukasa Ambrosa oraz Lukasa Podolskiego.

To jednak żaden z nich, a napastnik "Nafciarzy" Giannis Niarchos był po chwili bliski tego, by popisać się przepięknym trafieniem. Grek uderzył nożycami po jednym z rzutów rożnych, a kopnięta przez niego piłka z impetem obiła poprzeczkę.

Niewykorzystana sytuacja zemściła się błyskawicznie, a przyczynił się do tego wspomniany przed chwilą Lukas Ambros. To on zanotował w 76. minucie asystę przy trafieniu Masyka Chłania, który ucieszył kibiców Górnika Zabrze.

Jego trafienie w ostatecznym rozrachunku zapewniło zdobywcom Pucharu Polski komplet punktów, a tym samym awans na fotel wicelidera tabeli kosztem Jagiellonii Białystok, która zagra w niedzielę na wyjeździe z GKS-em Bełchatów. Obie ekipy dzieli obecnie tylko jeden punkt.

PKO Ekstraklasa
33. Kolejka
16.05.2026
17:30
Zakończony
Maksym Khlan
75'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Wisła Płock
Górnik Zabrze
Rezerwowi

Statystyki meczu

Wisła Płock
0 - 1
Górnik Zabrze
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
9
12
Strzały celne
1
4
Strzały niecelne
3
4
Strzały zablokowane
5
4
Ataki
66
99

Zobacz również:

Na zdjęciu Robert Lewandowski i Anna Lewandowska
Robert Lewandowski

Emocje wzięły górę. Komunikat z Polski od Lewandowskiej. Już pakuje walizki

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja