Do spornego i kontrowersyjnego zdarzenia w meczu Lech Poznań - Jagiellonia Białystok doszło w 38. minucie, gdy na tablicy wyników było jeszcze 1:0. Napastnik Lecha Mikael Ishak walczył o piłkę z obrońcą Jagiellonii, Adrianem Dieguezem Grande, który źle przyjął futbolówkę. Starcie zawodników miało miejsce tuż przed polem karnym białostoczan, a sędzia główny, Daniel Stefański, początkowo podyktował rzut wolny na korzyść gości, uznając, że Ishak faulował rywala. Sytuacja nie umknęła jednak uwadze arbitrów VAR, których funkcje pełnili Szymon Marciniak i Damian Kos. Niemal natychmiastowo zarekomendowali swojemu koledze obejrzenie powtórek z tego zajścia.

Wielka kontrowersja w meczu Lech - Jagiellonia. Czy sędziowie słusznie pokazali czerwoną kartkę?