Asystenci Santosa na meczu Ekstraklasy. Możliwy debiut w reprezentacji?

Po swoim pierwszym zgrupowaniu reprezentacji Polski, Fernando Santos udał się do Portugalii i do tej pory nie wrócił do naszego kraju. Selekcjoner przegapił więc czwartkowy mecz Lecha Poznań z Fiorentiną. Zabraknie go również na trybunach w Warszawie, gdzie Legia podejmie Lecha. To spotkanie zostanie rozegrane 16 kwietnia.