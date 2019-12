Legia Warszawa zakończyła jesienne rozgrywki w fotelu lidera, dlatego nie ma zaskoczenia, że najwięcej nominacji do miana Asa jesieni dostali właśnie jej zawodnicy. Kto Twoim zdaniem zasłużył na wyróżnienie? Zagłosuj i weź udział w zabawie Interii!

Pavels Steinbors (Arka Gdyna)

To piłkarz, który od kilku sezonów zachowuje bardzo wysoki poziom i kolejny raz głównie dzięki niemu Arka ma szansę utrzymać się w Ekstraklasie. Aż dziw, że o 34-latka nie chcą powalczyć czołowe drużyny Ekstraklasy.



Janusz Gol (Cracovia)

Podobnie jak Steinbors w tym roku skończył 34 lata. Ze swojego wieku uczynił atut, a każdym zagraniem pokazuje ogromne doświadczenie. To on dyryguje całym zespołem Cracovii.

Patryk Klimala (Jagiellonia Białystok)

Wiadomo było, że ma spory potencjał i wszyscy w Białymstoku czekali, aż udowodni go w seniorskiej piłce. Jesień w jego wykonaniu była bardzo obiecująca. Robił użytek z ponadprzeciętnej szybkości i zdobył kilka ważnych bramek.



Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)

Jego dobrą formę docenił nawet selekcjoner Jerzy Brzęczek i pozwolił zadebiutować Jóźwiakowi w reprezentacji. To wciąż bardzo perspektywiczny piłkarz, obdarzony znakomitym dryblingiem i ponadprzeciętną wydolnością.



Christian Gytkjaer (Lech Poznań)

Na nim "Kolejorz" może polegać. Nieraz znika na długie minuty, ale wystarczy jedna akcja, by jego gol przesądził o losach spotkania. Zdobył jesienią 11 bramek i regularnie jest powoływany do całkiem niezłej przecież reprezentacji Danii.



Flavio Paixao (Lechia Gdańsk)

Być może jest to nominacja nieco na wyrost, ale w trudnych momentach to właśnie on był liderem Lechii. Jesienią został najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy.



Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa)

Jak na warunki Ekstraklasy, jest po prostu znakomitym defensorem. Doświadczenie z reprezentacji i zagranicznej przygody procentuje, bowiem "Jędza" trzyma w ryzach defensywę wicemistrza Polski.



Michał Karbownik (Legia Warszawa)

Zdecydowanie odkrycie sezonu w Ekstraklasie. Jeszcze latem nikt o nim nie słyszał, a 18-latek bez kompleksów wszedł do Legii i stał się jednym z najważniejszych piłkarzy. Niewiarygodne, jaki wpływ na zespół może mieć lewy obrońca.

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Wrócił do Ekstraklasy i udowodnił, że nie zapomniał, jak gra się w piłkę nożną. Ba, od razu zaczął strzelać i asystować, dzięki czemu Legia przerwę zimową spędzi na fotelu lidera Ekstraklasy.



Jarosław Niezgoda (Legia Warszawa)

Pozostawał w cieniu kolegów, nie zawsze miał miejsce w składzie, a po cichu został najlepszym strzelcem Ekstraklasy w trwającym sezonie. Ma naturalny dryg do zdobywania bramek.



Dani Ramirez (ŁKS)

Warto było przyjąć ŁKS do Ekstraklasy, choćby dlatego, żeby cieszyć się grą Ramireza. Ma luz, ma technikę, ma wizję gry. Jeśli beniaminek nie zdoła się utrzymać, walka o Hiszpana rozgorzeje na całego.



Jorge Felix (Piast Gliwice)

Po odejściu Joela Valencii to jego gwiazda w drużynie mistrza Polski świecie najmocniej. W obliczu słabej formy Piotra Parzyszka Felix musiał wziąć na siebie także ciężar zdobywania bramek.



Dante Stipica (Pogoń Szczecin)

Bramkarz okazał się bardzo udanym strzałem na rynku transferowym. Stipica nieraz swoimi interwencjami ratował "Portowców" przed stratą gola.



Benedikt Zech (Pogoń Szczecin)

Kolejny bardzo udany nabytek Pogoni. Środkowy obrońca imponuje umiejętnością dobrego ustawiania się, jest też bardzo szybki.



Tomasz Petraszek (Raków Częstochowa)

Czeski wieżowiec jest absolutnie niezbędną postacią Rakowa. Nie tylko trzyma w ryzach szyki obronne, ale jest też bardzo przydatny pod bramką przeciwnika.



Przemysław Płacheta (Śląsk Wrocław)

Młodzieżowy reprezentant Polski debiutancką rundę w Ekstraklasie może zaliczyć do udanych. Miał kilka naprawdę niezłych momentów i pewnie Śląsk zarobi na nim niezłą sumkę.



Matusz Putnocky (Śląsk Wrocław)

Gdy odchodził z Lecha, wydawało się, że może mieć problem ze znalezieniem pracodawcy. Śląsk postanowił zaryzykować i wyszedł na tym bardzo dobrze. Putnocky odzyskał formę i wielokrotnie chronił swój zespół udanymi interwencjami.



Paweł Brożek (Wisła Kraków)

Lata lecą, a Paweł Brożek wciąż zdobywa bramki dla Wisły Kraków. Gdyby nie jego gole, "Biała Gwiazda" byłaby w dramatycznej sytuacji.



Dominik Furman (Wisła Płock)

Wiadomo było, że jest najlepszym zawodnikiem Wisły Płock, ale trudno było przewidzieć, że będzie grał na tyle dobrze, iż dostanie powołanie do reprezentacji Polski. I to zasłużone!



Damjan Bohar (Zagłębie Lubin)

Słoweński skrzydłowy imponuje skutecznością. Zdobył aż 10 bramek dla Zagłębia i razem z Filipem Starzyńskim i Saszą Żivcem tworzy groźne ofensywne trio "Miedziowych".

Autor: Wojciech Górski

