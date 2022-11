Asy i Cieniasy rundy jesiennej PKO Ekstraklasy

ASY:

Said Hamulić* (Stal Mielec) - 6

Świetny transfer Stali Mielec. Wspólnie z Davo, jest liderem klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy, z dziewięcioma trafieniami. W naszym zestawieniu znalazł się sześć razy, co jest zdecydowanie największą liczbą spośród wszystkich piłkarzy.

Lider Widzewa Łódź. Głównie na nim i Jordim Sanchezie spoczywa odpowiedzialność za ofensywne poczynania beniaminka. Wychodzi to bardzo dobrze, bo łodzianie spędzą zimę na trzecim miejscu.

Strzelił 5 goli, tyle samo, co Vladislavs Gutkovskis i Ivi Lopez. Jednak często gole Piaseckiego przesądzały o punktach dla Rakowa, dlatego to on, najczęściej z drużyny lidera PKO Ekstraklasy, gościł wśród Asów.