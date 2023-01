Asy i Cieniasy 18. kolejki PKO Ekstraklasy

Po zimowej przerwie, do gry wróciła PKO Ekstraklasa. Choć pierwszy dzień, po wznowieniu rozgrywek, nie był zbyt emocjonujący, bo padły dwa bezbramkowe remisy, to w kolejnych meczach było już lepiej. Sporo działo się w spotkaniu Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin, gdzie do ostatnich chwil ważyły się losy końcowego wyniku.