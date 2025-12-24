Latem łodzianie wydali ponad 7 mln euro i sprowadzili 14 zawodników. Nie udało się jednak zbudować drużyny, która walczyłaby w górnej połowie tabeli. Powodem były głównie wewnętrze zawirowania w klubie. Zespół prowadzi już trzeci trener, a do tego zwolniono dyrektora sportowego. W efekcie Widzew jest tuż nad strefą spadkową. Adamczuk podkreślał, że drużynie brakuje jakości i przywództwa.

I właśnie zimowe transfery mają dołożyć zespołowi tych brakujących czynników. Widzew sprowadził na razie trzech piłkarzy - Osmana Bukariego z Atlanty w MLS za rekordowe w skali kraju 5 mln euro, Christophera Chenga z norweskiego Sandefjord za 900 tys. euro i Lukasa Leragera, któremu skończył się kontrakt z duńskim FC Kopenhaga.

Wydatki na same transfery w Widzewie w sezonie 2025/2026 przekroczyły 13 mln euro. To rekord wszechczasów w polskiej Ekstraklasie. W ogóle w bieżących rozgrywkach kluby wydają pieniądze, których wcześniej nie widziano. Raków Częstochowa kupił piłkarzy za 9,4 mln euro, Lech Poznań i Legia Warszawa po 5,7 mln euro, a Pogoń Szczecin 3,75 mln euro. W każdym przypadku to klubowe rekordy. Tylko Jagiellonia nie przebiła sezonu 2019/2020, w którym wydała 2 mln euro. Na razie za piłkarzy zapłaciła "tylko" 0,5 mln euro. W sumie to ponad 38 mln euro.

Widzew nie powiedział ostatniego słowa, choć klubowi działacze przyznają, że zimowe okno transferowe jest trudniejsze. Dlatego sięgnęli po zawodników, którzy zakończyli sezon. W Stanach Zjednoczonych i Norwegii gra się bowiem systemem wiosna-jesień. A w przypadku Duńczyka skończył mu się kontrakt.

- Tych trzech, którzy przyszli, to nie są chłopcy, których gdzieś tam wyłapaliśmy na peronie. To transfery po głębokiej analizie z trenerem, na jakie pozycje potrzebujemy wzmocnień. Od samego początku mówiliśmy, że transfery w tym okienku zimowym muszą być jakościowe - podkreśla Adamczuk.

Nierealna lista życzeń właściciela Widzewa

I opisuje, czego w Widzewie oczekują od nowych zawodników. - Bukari ma zostać gwiazdą ligi. Jak nie będzie, to będzie nasza porażka - przyznaje Adamczuk. - Leragera nie było łatwo przekonać. To zawodnik, który grał w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Jeszcze przed podpisaniem kontraktu doszło do spotkania z jego żoną i całym otoczeniem, którzy mieli pytania typu, czy jest tu bezpiecznie, jak wygląda Łódź, gdzie są przedszkola międzynarodowe, gdzie będziemy mieszkać. Trener jest absolutnie przekonany, co do ich mentalności i charakteru, który Widzewowi jest potrzebny. Cheng idealnie pasuje do polskiej ligi, do przyszłego stylu Widzewa. To jego pierwszy wyjazd z Norwegii, więc być może trzeba będzie na niego poczekać niż na Bukariego i Leragera, bo to dużo bardziej doświadczeni piłkarze. On jest świadomy do jakiego klubu przychodzi i nie pęka.

Adamczuk przyznaje, że to nie koniec transferów, ale Widzew chce sprowadzać "tylko piłkarzy z odpowiednią jakością" i takich, którzy chcą w tym klubie grać, a nie traktują jako "trzeci wybór". W rozmowie z klubową telewizją mówił, że właściciel klubu ma listę nazwisk piłkarzy, których chciałby sprowadzić. - Są, ale nierealne i on wie o tym - uśmiecha się Adamczuk.

W przestrzeni medialnej pojawiały się nazwiska reprezentantów Polski łączonych z Widzewem - Tomasza Kędziory, Bartłomieja Drągowskiego, Karola Świderskiego czy Kacpra Kozłowskiego. - Sam grałem na Zachodzie i było takie myślenie, że powrót do kraju to ostateczność. Może to się zmieni. Jak Widzew będziemy budować, to ci chłopcy zobaczą, że warto tutaj przyjechać, grać i pokazywać się w Europie. Taki mamy plan. Chcielibyśmy ściągnąć w tym okienku pięciu Polaków, ale to nierealne - dodaje Adamczuk.

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Osman Bukari Omar Vega AFP

Osman Bukari Martyna Kowalska/Widzew.com materiały prasowe

InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport