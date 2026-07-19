Armagedon podczas święta Cracovii. Na szczęście mecz udało się dokończyć

Piotr Jawor

Piotr Jawor

W towarzyskim meczu z okazji 120-lecia powstania Cracovii, "Pasy" pokonały Sevillę 1:0. Ozdobą spotkania było piękne trafienie Ajdina Hasicia, ale kibice z tej rocznicy zapamiętają głównie ulewy, które w drugiej połowie przeszły nad stadionem oraz częste starcia zawodników.

Bramkarz rzuca się w kałużę przy linii bramkowej podczas meczu Cracovia - Sevilla w intensywnym deszczu.
Cracovia - SevillaKonrad Swierad/Arena Akcji/ArenaAkcjiNewspix.pl

Wokół tego meczu od początku było sporo zawirowań. Część kibiców oburzała się na zbyt wysokie ceny biletów, niektórzy wprost mówili, żeby na razie wejściówek nie kupować. Gorąco zrobiło się tuż przed samym spotkaniem, gdy klub poinformował, że odwołany został koncert Faithless, który miał się odbyć tuż po meczu. W zamian zaproponowano kibicom drugi bilet za złotówkę lub rezygnację z wejściówki.

Ostatecznie frekwencja na stadionie była nie najgorsza, bo klub poinformował, że na trybunach zasiadło 10 175 widzów. Zgromadzeni nie mieli jednak okazji zobaczyć najmocniejszego zestawienia Sevilli, bo np. w porównaniu do meczu przedostatniej kolejki La Liga z Realem Madryt, w Krakowie na boisko od pierwszej minuty wybiegło tylko trzech piłkarzy, choć wśród pozostałych byli m.in. pozyskani niedawno Arouna Sangante, Juan Iglesias czy Jon Guridi.

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Po spotkaniu można było spodziewać się całkiem sporo, ponieważ już za tydzień "Pasy" zaczynają rywalizację w lidze, więc był to dla nich sprawdzian generalny. I choć zaczęło się niemrawo, to z czasem mecz zaczął się rozkręcać.

Niektórzy kibice zaczęli kręcić nosem, gdy sędzia w połowie pierwszej części zarządził przerwę na nawadnianie, ale chwila oddechu zdecydowanie pomogła zawodnikom. W 29. minucie obrońca Sevilli wybił z linii bramkowej piłkę uderzoną przez Kahveha Zahiroleslama, a chwilę później Ajdin Hasić oddał strzał, z którym nie poradziłby sobie żaden bramkarz na świecie. Pomocnik Cracovii huknął z całej siły z ponad 20 metrów i piłka wpadła niemal w okienko bramki. Gol - palce lizać.

Później odpowiedzieć próbowali goście, ale na przerwę "Pasy" schodziły z prowadzeniem.

Urwanie chmury nad stadionem Cracovii

W drugiej połowie nad stadionem rozpętała się burza. Piłkarze ślizgali się, piłka stawała w kałużach, a zawodnikom coraz trudniej było przeprowadzić jakąś składną akcję. Sędzia nie zdecydował się na przerwanie spotkania, ale tym razem np. przerwa na nawadnianie oczywiście nie była już potrzebna.

Na ok. kwadrans przed końcem meczu opady zdecydowanie zmniejszyły się. Niemal cały czas przeważali goście, ale to Cracovia miała świetną okazję do podwyższenia wyniku, ale strzał głową Kamila Glika odbił bramkarz Sevilli.

Pod koniec meczu doszło do kilku starć między zawodnikami, a goście kończyli mecz z jednym zawodnikiem mniej.

Cracovia - Sevilla 1:0

Bramka: Hasić (31.).

Cracovia: Madejski (77. Chrapusta) - Kakabadze (74. Piła), Baumgartner (69. Henriksson), Brahim Traoré (74. Glik), Perković (61. Burlet) - Hasić (74. Praszelik), Knap (74. Skoczylas), Klich (74. Dej), Al-Ammari (61. Kameri), Minczew (74. Marciniak) - 18. Zahiroleslam (74. Marchwiński).

Sevilla: Vlachodímos (62. Flores) - Iglesias (68. Oso), Sangante (62. Carmona), Salas (68. Pedrosa), Suazo (68. Bueno) - Sierra (68. Díaz), Agoumé (62. Guillén), Guridi (68. Cruz), Fernández (62. Sow), Ángel Castillo (62. Ejuke) - Romero (68. Muñoz).

PJ

Piłkarz w biało-czerwonej pasiasta koszulce z opaską kapitana na ramieniu, skupiony podczas meczu na stadionie.
Mateusz Klich w barwach CracoviiGrzegorz WajdaReporter
Bramkarz w różowym stroju piłkarskim zaciśniętymi pięściami wyraża triumf i mocne emocje, w tle rozmazani kibice na stadionie.
Odysseas VlachodimosMATTHIEU MIRVILLEAFP
Zawodnicy dwóch drużyn piłkarskich oraz dzieci w sportowych koszulkach ustawieni w szeregu na stadionie podczas oficjalnej ceremonii przedmeczowej, widoczne opady deszczu i transparenty kibiców w tle.
Cracovia - SevillaKonrad Swierad/Arena Akcji/ArenaAkcjiNewspix.pl


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