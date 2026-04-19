Arka - Jagiellonia. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Bartłomiej Wrzesiński

Jagiellonia Białystok rozegra mecz z Arką Gdynia w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy. "Jaga" będzie chciała wygrać w Trójmieście, by zniwelować swoje straty do liderującego Lecha Poznań. O której godzinie gra Jagiellonia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarz Jagiellonii Białystok w żółto-czerwonej koszulce z rozpostartymi ramionami celebruje na stadionie, obok inni zawodnicy na tle piłkarzy Arki Gdynia.
Jagiellonia Białystok zagra z Arką Gdynia. Wynik tego spotkania może przesądzić o losach mistrzostwa Polski

Mecz Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport, oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

W ostatni weekend Jagiellonia Białystok nie wykorzystała szansy, by zmniejszyć swoją stratę do liderującego Lecha Poznań. W Kielcach drużyna Adriana Siemieńca zremisowała 1:1. Gospodarzy na prowadzenie w 22. minucie wyprowadził Martin Remacle. Odpowiedział zaledwie siedem minut później z rzutu karnego Afimico Pululu. Po starciu w stolicy województwa świętokrzyskiego Jagiellonia traciła do lidera z Poznania trzy punkty.

W Arce Gdynia w ostatnich dniach doszło do zmiany trenera. Dawida Szwargę zastąpił Dariusz Banasik, którego kibice mogą pamiętać przede wszystkim z pracy w Radomiaku Radom. Gdynianie pod wodzą nowego trenera nie poznali jeszcze smaku porażki. W debiucie Banasika Arka wygrała 3:1 z Zagłębiem Lubin, a w ostatniej kolejce zremisowała na wyjeździe 2:2 z Cracovią.

Arka i Jagiellonia spotkały się ze sobą w rundzie jesiennej. Wówczas w Białymstoku doszło do pogromu. Gospodarze rozbili beniaminka aż 4:0 - dubletem w tym meczu popisał się Pululu, a po jednym trafieniu dołożyli Sergio Lozano oraz Youssuf Sylla.

Marek Papszun i Inaki Astiz
Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach drużyny świętuje zdobycie gola na murawie stadionu, obejmując się i okazując radość, w tle widać rozmyte sylwetki innych kibiców i elementy trybun.
Jagiellonia Białystokfot. Wojciech WojtkielewiczEast News
Dwóch piłkarzy podczas dynamicznej rozgrywki na boisku, jeden z nich w żółto-niebieskim stroju biegnie obok zawodnika w czarnym stroju, na pierwszym planie piłka, w tle widownia oraz banery reklamowe.
Arka Gdynia - Pogoń SzczecinPiotr Matusewicz East News
Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę sportową z kapturem stoi na tle stadionu piłkarskiego, wokół niego widoczni są inni ludzie, trybuny oraz elementy infrastruktury boiska.
Adrian SiemieniecMichal JanekEast News
