Arka - Jagiellonia. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport, oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

W ostatni weekend Jagiellonia Białystok nie wykorzystała szansy, by zmniejszyć swoją stratę do liderującego Lecha Poznań. W Kielcach drużyna Adriana Siemieńca zremisowała 1:1. Gospodarzy na prowadzenie w 22. minucie wyprowadził Martin Remacle. Odpowiedział zaledwie siedem minut później z rzutu karnego Afimico Pululu. Po starciu w stolicy województwa świętokrzyskiego Jagiellonia traciła do lidera z Poznania trzy punkty.

W Arce Gdynia w ostatnich dniach doszło do zmiany trenera. Dawida Szwargę zastąpił Dariusz Banasik, którego kibice mogą pamiętać przede wszystkim z pracy w Radomiaku Radom. Gdynianie pod wodzą nowego trenera nie poznali jeszcze smaku porażki. W debiucie Banasika Arka wygrała 3:1 z Zagłębiem Lubin, a w ostatniej kolejce zremisowała na wyjeździe 2:2 z Cracovią.

Arka i Jagiellonia spotkały się ze sobą w rundzie jesiennej. Wówczas w Białymstoku doszło do pogromu. Gospodarze rozbili beniaminka aż 4:0 - dubletem w tym meczu popisał się Pululu, a po jednym trafieniu dołożyli Sergio Lozano oraz Youssuf Sylla.

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin Piotr Matusewicz East News

Adrian Siemieniec Michal Janek East News

