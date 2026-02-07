Arka Gdynia - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Arka Gdynia - Legia Warszawa w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ 3 Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Arka Gdynia - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Przygoda Marka Papszuna w roli trenera Legii Warszawa nie zaczęła się dobrze. W debiucie szkoleniowca o punkty stołeczny zespół przegrał u siebie z Koroną Kielce 1:2. Legia na wygraną w PKO BP Ekstraklasie czeka już od 28 września (!), gdy pokonała Pogoń Szczecin, przez co aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Na dodatek trzy ostatnie występy Warszawiaków kończyły się ich porażkami.

Oczywiście trudno się spodziewać, aby trener Papszun tak szybko odmienił oblicze zespołu, tym bardziej przy braku transferu. Nie mniej Legia potrzebuje zwycięstwa, niczym oddechu, który pozwoli im złapać powietrze, ale dzisiaj może być jej o niego ciężko.

"Wojskowi" udadzą się bowiem na jeden z najtrudniejszych terenów w lidze, a mianowicie stadion Arki Gdynia. "Arkowcy" pod względem meczów u siebie są czwartym najlepszym zespołem stawki z dorobkiem 20 punktów, na 27 możliwych do zdobycia. W minionej kolejce pokonali u siebie 1:0 Motor Lublin. Mimo to plasują się dopiero na 14. miejscu, ponieważ są najgorzej grającym zespołem na wyjazdach. W delegacjach udało im się zebrać... jedynie punkt.

W pierwszym spotkaniu tych zespołów tego sezonu w Warszawie padł remis. Biorąc pod uwagę grę przed własną publicznością oraz dyspozycję Legii, to Arka zdaje się faworytem tej konfrontacji, ale niewykluczone, iż obie drużyny podzielą się punktami. Natomiast szanse na zwycięstwo Legii wydają się niewielkie.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ 3 Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Legia Warszawa Beata Zawadzka East News

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin Piotr Matusewicz East News

