Arka Gdynia - Lech Poznań. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Mecz Arka Gdynia - Lech Poznań w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na żywo na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Arka Gdynia - Lech Poznań. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Lech Poznań na ligowe zwycięstwo czeka od 5 października, czyli już od trzech kolejek. Od tamtego czasu rozegrał we wszystkich rozgrywkach sześć spotkań, z czego dwa przegrał (oba w Lidze Konferencji), a także trzy zremisował i jedno wygrał - dość szczęśliwie z Gryfem Słupsk w Pucharze Polski. Z pewnością nie takich wyników oczekują kibice przy Bułgarskiej, a rozczarowanie po ostatnim meczu z Rayo Vallecano jest tym większe, że "Kolejorz" prowadził po pierwszej połowie 2:0 i był na "autostradzie" przynajmniej do remisu, ale ostatecznie przegrał.

Dzisiaj Lech zagra na wyjeździe z Arką Gdynia. Piłkarze Dawida Szwargi po 14. meczach zajmowali 15. miejsce, ostatnie nad strefą spadkową. Arka gra fatalnie na wyjazdach, bo w ośmiu spotkaniach wywalczyła tylko punkt, co jest najgorszym wynikiem w lidze. Natomiast jej wielkim atutem jest gra przed własną publicznością. "Arkowcy" na sześć meczów wygrali aż cztery, dwa zremisowali i pozostają w rozgrywkach ligowych (licząc także poprzedni sezon I ligi -red.) niepokonani w Gdyni od 25 sierpnia 2024 roku! Wówczas przegrali 1:2 z Górnikiem Łęczna jeszcze za kadencji trenera Wojciecha Łobodzińskiego.

Nie można zatem powiedzieć, że Lech Poznań przyjeżdża do Gdyni po zwycięstwo. Arka ma niebywałą serię ponad 400 dni bez porażki u siebie, co oznacza, że "Kolejorza" czeka bardzo trudne wyzwanie w największej aktualnie twierdzy w lidze.

