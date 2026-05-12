Anglicy ruszyli po zawodnika Legii, Papszun musiał reagować. Głośna oferta potwierdzona

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Spore zmiany szykują się w kadrze Legii w letnim okienku transferowym. Drużynę opuścić ma cała grupa zawodników, a Marek Papszun w tej sytuacji jest bezradny. Głośno zrobiło się o transferze jednej z gwiazd, w który zaangażowali się Anglicy. Trener "Wojskowych" wybrał już następcę zawodnika. Oferta została potwierdzona, a zaskakująca transakcja jest już bardzo bliska realizacji.

article cover
Marek Papszun i Damian SzymańskiNurPhotoGetty Images

Radovan Pankov, Bartosz Kapustka, Petar Stojanović, Kacper Tobiasz - ta grupa zawodników niemal na pewno opuści latem Legię. Marek Papszun liczył, że Serb, który za jego kadencji jest jednym z absolutnie najważniejszych piłkarzy przedłuży umowę z "Wojskowymi". Tak się jednak nie stanie.

Legia gotowa na falę rozstań. Tego piłkarza chce Papszun

Stoper ma przeprowadzić się do Korei Południowej, podczas gdy po skreślonego przez szkoleniowca Tobiasza zgłosili się Anglicy. A konkretnie Middlesbrough. Zainteresowanie ze strony "Boro" zostało potwierdzone, a Legia oczekuje oficjalnej oferty.

Sam Papszun zdecydował już, którego bramkarza chciałby sprowadzić na miejsce wychowanka. To Ivan Brkić z Motoru Lublin. Paweł Gołaszewski z redakcji "Piłka Nożna" ujawnił kulisy negocjacji.

Zobacz również:

Patrick Walemark, Luis Palma i Ali Golizadeh
Ekstraklasa

Kluczowa decyzja Lecha Poznań. Losy gwiazdy na szali. Nagłe wieści o ofercie

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Zgodnie z ustaleniami dziennikarza "Wojskowi" już dawno temu zarzucili sieci na golkipera ligowego rywala. Operacja ma być nawet na zaawansowanym etapie, choć nie jest pewne, czy zostanie sfinalizowana.

Ivan Brkić w Legii? Temat jest zaawansowany. Nie chcę mówić, że transfer na pewno dojdzie do skutku, natomiast temat jego przyjścia na Łazienkowską jest zaawansowany
stwierdził dziennikarz.

Nowy bramkarz wrótce w Legii? Negocjacje są zaawansowane

Jeśli Brkić przeniesie się do stołecznej ekipy, będzie rywalizował o miejsce w podstawowym składzie ze sprowadzonym zimą Otto Hindrichem.

- Jeżeli ten transfer się wydarzy, to rywalizacja między nim, a Otto Hindrichem będzie bardzo ciekawa - dodał Gołaszewski.

Media: Podolski zdecydował. Wieści gruchnęły przed zakończeniem sezonu

Chorwat notuje udany sezon w Lublinie, gdzie w 27 spotkaniach zanotował sześć czystych kont, nie raz ratując Motor z opresji. Od połowy kwietnia leczy jednak kontuzję, jakiej nabawił się w rywalizacji z GKS-em Katowice.

Dobra postawa 30-latka poskutkowała nominacją do nagrody dla najlepszego bramkarza sezonu 2025/26 PKO BP Ekstraklasy. Oprócz niego nominowani są też Jasmin Burić, Xavier Dziekoński, Bartosz Mrozek i Rafał Strączek.

Zobacz również:

Florentino Perez i Kylian Mbappe
La Liga

Nadzwyczajna konferencja Realu Madryt. Florentino Perez wyszedł i ogłosił. "Przykro mi"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Jako że kontrakt Brkicia ważny jest do końca czerwca tego roku, Legia liczy, że uda jej się sprowadzić golkipera bez żadnych dodatkowych kosztów z tytułu transferu.

Trener drużyny piłkarskiej w czarnym stroju udziela instrukcji kilku zawodnikom ubranym w zielone koszulki, trzymając jednego z nich za ramię, podczas przerwy w meczu.
Marek Papszun z piłkarzami Legii WarszawaPiotr PolakPAP
Bramkarz w zielonym stroju z logo sponsorów na stadionie, otoczony kibicami w barwach klubowych.
Ivan BrkićMarcin GolbaAFP
Bramkarz w jasnozielonym stroju z opuszczoną głową opuszcza boisko na stadionie piłkarskim podczas meczu, w tle widoczni są sędziowie techniczni oraz kibice na trybunach.
Kacper TobiaszMarek Antoni IwanczukAFP
„Ten klub to rodzina”. Wzruszające słowa Flicka po śmierci ojca [WIDEO]© 2026 Associated Press - zdjęcia

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja