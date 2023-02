Podwójna interwencja Alomerovicia. Rywale nie mogli uwierzyć

Dwie minuty później, bramkarz Jagiellonii miał dużo trudniejsze zadanie, ale świetnie sobie poradził. Najpierw obronił strzał głową Leonardo Rochy , parując piłkę na słupek. Futbolówka trafiła jeszcze do Dawida Abramowicza , który z bliska dobijał. Jednak Alomerović szybko się pozbierał i odbił także to uderzenie.

W pierwszej połowie nie padły więc bramki. W drugiej wcale nie było lepiej, choć sytuacja się odwróciła. Tym razem to Jagiellonia atakowała. Podopieczni Macieja Stolarczyka nie grzeszyli jednak skutecznością. Jeśli już dochodzili do dobrych sytuacji, to znajdowali się na pozycji spalonej. Tak było dwukrotnie, w przypadku Jesusa Imaza, który miał spory problem z wyczuciem odpowiedniego momentu, aby wystartować do podania.