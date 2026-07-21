Ależ transfer w Ekstraklasie. Prosto z Ligue 1. W tle 6,5 mln euro

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Za kilka dni rozpocznie się nowy sezon Ekstraklasy. Niektóre kluby kompletują jeszcze wzmocnienia, aby jak najlepiej przygotować się do rywalizacji. Ostatnio ciekawą transakcję ogłosiła Jagiellonia. Do białostockiej drużyny trafił piłkarz, którego głównym pracodawcą jest przedstawiciel francuskiej Ligue 1.

Jeremy Agbonifo w granatowo-czerwonej koszulce z logo Allianz podczas meczu piłkarskiego.
Jeremy AgbonifoSEBASTIEN BOZONAFP

Sezon 2025/2026 Jagiellonia zakończyła na trzecim miejscu. Dzięki temu teraz czekają ją eliminacje do fazy ligowej Ligi Europy. Na start "Duma Podlasia" zmierzy się z Rangers F.C.

Nową kampanię Ekstraklasy zespół Adriana Siemieńca zainauguruje w sobotę meczem z Koroną Kielce na własnym stadionie. We wtorkowe przedpołudnie Jagiellonia za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o nowym transferze.

To już oficjalne. Ten piłkarz zagra w Jagiellonii

Do Białegostoku na zasadzie wypożyczenia przeniósł się Jeremy Agbonifo. To 20-letni Szwed występujący na pozycji prawego skrzydłowego. W lipcu zeszłego roku RC Lens wykupił go z BK Hacken za 6,5 miliona euro. I to francuski klub jest jego głównym pracodawcą.

W rok Agbonifo zdążył już zaliczyć dwa wypożyczenia - do FC Basel i z powrotem do szwedzkiego Hacken, którego jest wychowankiem. Tam grał od lutego do czerwca. Biorąc pod uwagę wszystkie występy zeszłego sezonu, w 27 meczach strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. W jego CV znajdziemy również młodzieżowe drużynyFC Porto.

- Rozmawiałem z trenerem i bardzo spodobała mi się wizja klubu. Podoba mi się ten projekt i to, jak pracuje się tu z młodymi piłkarzami, a także gra w Europie i walka o najwyższe miejsca w lidze. To była dla mnie bardzo dobra oferta. Styl gry Jagiellonii był jednym z najważniejszych powodów, dla których chciałem tu trafić. Ta drużyna zawsze chce grać w piłkę. Gra bardzo progresywnie, atakuje. Dla mnie to bardzo ważne, aby znaleźć się w takim zespole i grać futbol, jaki trener i Jagiellonia chcą prezentować. Jestem bardzo podekscytowany - mówi 20-latek, cytowany przez oficjalną stronę Jagiellonii.

Choć do Ekstraklasy Szwed trafił na jeden sezon, jako wypożyczony z Lens piłkarz, to Białostoczanie mają opcję wykupu. Według "Weszło" wynosi ona około dwa miliony euro.

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Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce z uniesionymi rękami w geście radości podczas meczu, z innymi zawodnikami i pustymi trybunami w tle.
Jesus Imaz Jagiellonia BiałystokFREDERICK FLORIN / AFPAFP


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