Ależ transfer w Ekstraklasie. Prosto z Ligue 1. W tle 6,5 mln euro

Sezon 2025/2026 Jagiellonia zakończyła na trzecim miejscu. Dzięki temu teraz czekają ją eliminacje do fazy ligowej Ligi Europy. Na start "Duma Podlasia" zmierzy się z Rangers F.C.

Nową kampanię Ekstraklasy zespół Adriana Siemieńca zainauguruje w sobotę meczem z Koroną Kielce na własnym stadionie. We wtorkowe przedpołudnie Jagiellonia za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o nowym transferze.

To już oficjalne. Ten piłkarz zagra w Jagiellonii

Do Białegostoku na zasadzie wypożyczenia przeniósł się Jeremy Agbonifo. To 20-letni Szwed występujący na pozycji prawego skrzydłowego. W lipcu zeszłego roku RC Lens wykupił go z BK Hacken za 6,5 miliona euro. I to francuski klub jest jego głównym pracodawcą.

W rok Agbonifo zdążył już zaliczyć dwa wypożyczenia - do FC Basel i z powrotem do szwedzkiego Hacken, którego jest wychowankiem. Tam grał od lutego do czerwca. Biorąc pod uwagę wszystkie występy zeszłego sezonu, w 27 meczach strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. W jego CV znajdziemy również młodzieżowe drużynyFC Porto.

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- Rozmawiałem z trenerem i bardzo spodobała mi się wizja klubu. Podoba mi się ten projekt i to, jak pracuje się tu z młodymi piłkarzami, a także gra w Europie i walka o najwyższe miejsca w lidze. To była dla mnie bardzo dobra oferta. Styl gry Jagiellonii był jednym z najważniejszych powodów, dla których chciałem tu trafić. Ta drużyna zawsze chce grać w piłkę. Gra bardzo progresywnie, atakuje. Dla mnie to bardzo ważne, aby znaleźć się w takim zespole i grać futbol, jaki trener i Jagiellonia chcą prezentować. Jestem bardzo podekscytowany - mówi 20-latek, cytowany przez oficjalną stronę Jagiellonii.

Choć do Ekstraklasy Szwed trafił na jeden sezon, jako wypożyczony z Lens piłkarz, to Białostoczanie mają opcję wykupu. Według "Weszło" wynosi ona około dwa miliony euro.

W tym momencie Jagiellonia prowadziła w gościnie 1:0 FREDERICK FLORIN AFP

Jesus Imaz Jagiellonia Białystok FREDERICK FLORIN / AFP AFP





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