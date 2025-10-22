Ależ doniesienia z Francji. "Polski Yamal" na celowniku, może pójść w ślady Krychowiaka

Już jakiś czas temu Oskar Pietuszewski udowodnił nam, że warto zwrócić na niego szczególną uwagę. W momencie debiutu w PKO BP Ekstraklasie miał on zaledwie 16 lat. Nie przeszkodziło mu to, aby na koniec sezonu zanotować statystyki na poziomie 1 bramki oraz 1 asysty w nieco ponad 450 minut gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Poza notowaniem dobrych występów w barwach Jagiellonii Białystok, Pietuszewski zdążył także odcisnąć swoje piętno w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Najbardziej imponują jego występy w kadrze U-21, gdzie pod wodzą Jerzego Brzęczka zdołał on już zanotować 4 gole oraz 2 asysty w raptem 4 meczach.

O wyczynach młodego Polaka głośno jest również za granicą. Jakiś czas temu portal "The Guardian", postanowił umieścić Pietuszewskiego na bardzo prestiżowej liście najbrdziej perspektywicznych graczy, co tylko pokazuje, jak nieprzeciętne umiejętności posiada ten nastoletni zawodnik.

Francuski klub chce sięgnąć po Pietuszewskiego. W grze również inny kadrowicz Brzęczka

Dotychczas w mediach krążyły mało konkretne pogłoski na temat zainteresowania, jakie Oskar Pietuszewski generuje za granicą. Wyjątek stanowi portal "sport.fr", na łamach którego w ostatnich godzina pojawiła się dość konkretna doniesienia o zainteresowaniu ze strony jednego z klubów Ligue 1, w którym przed laty występował Grzegorz Krychowiak. Co ciekawe, prezesem ów klubu również jest Polak.

"Waldemar Kita, zawsze uważny na talenty swojego kraju, bacznie obserwuje nowe pokolenie polskiej piłki nożnej. Prezes FC Nantes, który już w 2011 roku stał za pozyskaniem Grzegorza Krychowiaka, marzy o powtórzeniu tego zwycięskiego posunięcia, pozyskując jedną z młodych gwiazd drużyny U-21. W ostatnich tygodniach szczególnie wyróżniły się dwa nazwiska: Tomasz Pieńko i Oskar Pietuszewski" - piszą francuscy dziennikarze.

Nie da się ukryć, że zarówno Pietuszewski, jak i Pieńko są mocnymi kandydatami do zasilenia szeregów francuskiej drużyny, a to między innymi ze względu na świetną prezencję w barwach młodzieżowej reprezentacji Polski. Nie jest to co prawda ekipa ze ścisłej czołówki Ligue 1, lecz w przypadku tego typu młodych graczy może to stanowić niejako atut. Po ewentualnych przenosinach mogą oni mieć bowiem więcej okazji do regularnej gry, niż miałoby to miejsce w zespole z dużo mocniejszym zapleczem.

