Ależ decyzja Legii Warszawa. Pięknie upamiętniła Jacka Magierę

Zmarły 10 kwietnia tego roku Jacek Magiera został upamiętniony przez Legię Warszawa i jej środowisko na kilka sposobów. Przed meczem z Górnikiem Zabrze 11 kwietnia kibice wystawili oprawę "Panie Jacku, dziękujemy" (zdjęcie poniżej), odpalili race układające się w litery "J" i "M". Klub zachęcał do ubioru w czarnych kolorach, piłkarze wystąpili właśnie w takich koszulkach. Legia zamieściła także obszerne wspomnienie o swoim byłym trenerze, podkreślając jego duże zasługi. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli jej przedstawiciele.

Oprawa kibiców Legii Warszawa w hołdzie dla Jacka Magiery Beata Zawadzka East News

Teraz przyszedł czas na kolejny piękny gest. W szatni drużyny na stadionie przy ul. Łazienkowskiej pojawił się napis ze znanym cytatem Magiery: "Nauczmy się robić rzeczy małe, a będziemy robić wielkie!". Umieszczono wersję i w języku polskim, i w angielskim. Nie zabrakło podpisu zmarłego szkoleniowca i jego imienia i nazwiska.

Legia Warszawa umieściła cytat Jacka Magiery w szatni. "Są słowa, do których warto wracać"

"Nauczmy się robić małe rzeczy, a będziemy robić wielkie. Czyli naucz się podawać dobrze na 10 metrów, potem na 15, na 20 i tak dalej. Po pierwszym meczu, który prowadziłem w Lizbonie, powiedziałem: najpierw strzelmy gola w Lidze Mistrzów i z tego się bardzo cieszmy. Potem zdobądźmy punkt, a na końcu wygrajmy. Udało się to zrealizować" - to pełna wypowiedź z grudnia 2016 r. po zwycięstwie nad Sportingiem w szóstej kolejce fazy grupowej Champions League. Legioniści wtedy wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli, dzięki czemu przeszła do Ligi Europy zamiast odpaść z pucharów.

"Są słowa, do których warto wracać, z których warto czerpać i wyciągać lekcje. Zwłaszcza, gdy stoją za nimi wyjątkowi ludzie. Panie Jacku, Legia nigdy o Panu nie zapomni!" - czytamy w poście klubu.

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Magiera jako trener zdobył mistrzostwo Ekstraklasy 2016/17. Zanotował w niej 121 meczów w Ekstraklasie (35 z Legią i 86 ze Śląskiem). Wygrał 53 z nich, zremisował 35 i przegrał 33. Jego zespoły wywalczyły łącznie 194 punkty, więc szkoleniowiec miał średnią na poziomie 1,60.

Jacek Magiera Marcin Golba AFP

Jacek Magiera Javier SORIANO AFP





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