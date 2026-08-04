Ależ decyzja Legii Warszawa. Pięknie upamiętniła Jacka Magierę

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Legia Warszawa upamiętniła Jacka Magierę kilkoma czynami. Teraz mamy kolejny - w szatni "Wojskowych" pojawił się napis z cytatem zmarłego szkoleniowca w językach polskim i angielskim. Nie zabrakło odpowiednich podpisów. Stołeczny klub poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych.

Jacek Magiera w jasnoniebieskiej koszuli na tle szarej ściany, obok kartka z motywacyjnym cytatem i podpisem.
Jacek Magiera i jego znany cytat Grzegorz WajdaGetty Images

Zmarły 10 kwietnia tego roku Jacek Magiera został upamiętniony przez Legię Warszawa i jej środowisko na kilka sposobów. Przed meczem z Górnikiem Zabrze 11 kwietnia kibice wystawili oprawę "Panie Jacku, dziękujemy" (zdjęcie poniżej), odpalili race układające się w litery "J" i "M". Klub zachęcał do ubioru w czarnych kolorach, piłkarze wystąpili właśnie w takich koszulkach. Legia zamieściła także obszerne wspomnienie o swoim byłym trenerze, podkreślając jego duże zasługi. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli jej przedstawiciele.

ogromna choreografia kibiców na trybunach stadionu piłkarskiego, przedstawiająca wielki portret mężczyzny oraz napis „Panie Jacku, dziękujemy”
Oprawa kibiców Legii Warszawa w hołdzie dla Jacka MagieryBeata ZawadzkaEast News

Teraz przyszedł czas na kolejny piękny gest. W szatni drużyny na stadionie przy ul. Łazienkowskiej pojawił się napis ze znanym cytatem Magiery: "Nauczmy się robić rzeczy małe, a będziemy robić wielkie!". Umieszczono wersję i w języku polskim, i w angielskim. Nie zabrakło podpisu zmarłego szkoleniowca i jego imienia i nazwiska.

Legia Warszawa umieściła cytat Jacka Magiery w szatni. "Są słowa, do których warto wracać"

"Nauczmy się robić małe rzeczy, a będziemy robić wielkie. Czyli naucz się podawać dobrze na 10 metrów, potem na 15, na 20 i tak dalej. Po pierwszym meczu, który prowadziłem w Lizbonie, powiedziałem: najpierw strzelmy gola w Lidze Mistrzów i z tego się bardzo cieszmy. Potem zdobądźmy punkt, a na końcu wygrajmy. Udało się to zrealizować" - to pełna wypowiedź z grudnia 2016 r. po zwycięstwie nad Sportingiem w szóstej kolejce fazy grupowej Champions League. Legioniści wtedy wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli, dzięki czemu przeszła do Ligi Europy zamiast odpaść z pucharów.

"Są słowa, do których warto wracać, z których warto czerpać i wyciągać lekcje. Zwłaszcza, gdy stoją za nimi wyjątkowi ludzie. Panie Jacku, Legia nigdy o Panu nie zapomni!" - czytamy w poście klubu.

Magiera jako trener zdobył mistrzostwo Ekstraklasy 2016/17. Zanotował w niej 121 meczów w Ekstraklasie (35 z Legią i 86 ze Śląskiem). Wygrał 53 z nich, zremisował 35 i przegrał 33. Jego zespoły wywalczyły łącznie 194 punkty, więc szkoleniowiec miał średnią na poziomie 1,60.

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mężczyzna o siwych włosach w czerwonej bluzie z orłem na piersi i mikrofonem na uchu, stojący przed ławką rezerwowych na tle niebiesko-czerwonego daszka z białym napisem
Jacek MagieraMarcin GolbaAFP
Dwóch mężczyzn w garniturach i krawatach stoi na tle stadionu piłkarskiego, w tle rozmyta publiczność i dalszy plan boiska; obaj wyglądają na skupionych i zaangażowanych.
Jacek MagieraJavier SORIANO AFP


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