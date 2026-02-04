Partner merytoryczny: Eleven Sports

Albański piłkarz zamieszkał w Polsce. Tak mówi o Polakach i Urbanie. Jasna diagnoza

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Juljan Shehu reprezentuje barwy Widzewa Łódź od 2022 roku. W Polsce spędził on już więc całkiem sporo czasu. Dzięki temu osobiście poznał kilka postaci, stanowiących o sile reprezentacji Polski, z którą to jego rodakom przyjdzie się zmierzyć już 26 marca. Na niespełna 2 miesiące przed starciem barażowym albański piłkarz postanowił wypowiedzieć się na temat Jana Urbana i jego podopiecznych.

Piłkarz w czerwonym stroju sportowym z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9 na plecach schodzi z boiska, obok niego stoi trener w kurtce, wyciągając rękę w jego kierunku. W prawym górnym rogu widać w okręgu zdjęcie innego piłkarza w bordowej koszulce z n...
Juljan Shehu dosadnie przed meczem barażowym z Polską SOPA Images / Contributor / Grzegorz Wajda/REPORTEREast News/Getty Images

Fani piłki nożnej z kraju nad Wisłą czekają na to starcie z zapartym tchem. Już 26 marca reprezentacja Polski stanie bowiem do ostatecznej walki o bilet na tegoroczne piłkarskiej mistrzostwa świata.

Zdobycie przepustki na amerykańską imprezę nie będzie jednak łatwe. "Biało-czerwoni" muszą bowiem przejść przez marcową rundę barażową. Wpierw na drodze Jana Urbana i spółki staną Albańczycy. Ewentualna wygrana otworzy "Orłom" drogę do finału baraży, gdzie czekać będzie zwycięzca pojedynku Szwecja - Ukraina.

Warto przypomnieć, że w PKO BP Ekstraklasie znajduje się kilku Albańczyków. Jednym z nich jest Juljan Shehu - defensywny pomocnik grający na co dzień w Widzewie Łódź. Dotychczas 27-latek siedmiokrotnie reprezentował barwy swojego kraju. Niewykluczone, że otrzyma on powołanie również na marcowy pojedynek z Polakami. Jego kilkuletnie doświadczenie w grze w naszym kraju pozwala mu wypowiedzieć się na temat nadchodzącego starcia barażowego.

Reprezentant Albanii wprost ws. pojedynku z Polakami. Oto, kogo boi się najbardziej

W rozmowie na kanale "Meczyki" Shehu został zapytany o to, jak ocenia szanse swoich rodaków w nadchodzącym starciu z reprezentacją Polski. 27-latek wprost przyznał, że będzie to niezwykle zacięte widowisko. Wskazał on również, co może przeważyć szalę na korzyść piłkarzy z kraju nad Wisłą.

"Myślę, że to będzie bardzo trudny mecz dla obu stron. Przed takimi starciami obie drużyny nie mają łatwo. Myślę, że zadecydują detale. Polska zagra w Warszawie, więc będzie mogła liczyć na kibiców. Wiem, że to może być dla nas bardzo ciężkie, bo wiem, jak kibice w Polsce potrafią okazywać wsparcie" - mówi Juljan Shehu.

Albański pomocnik wskazał ponadto, kto jego zdaniem będzie stanowił o sile reprezentacji Polski. O dziwo, w swojej analizie nie wymienił on nazwisk "biało-czerwonych" piłkarzy. Inaczej zachował się natomiast w przypadku selekcjonera reprezentacji Polski.

Moim zdaniem Polska ma bardzo dobrych piłkarzy, a teraz też trenera Jana Urbana. Znam go z Górnika Zabrze. Z mojego punktu widzenia, reprezentacja Polski zaliczyła z nim progres
Juljan Shehu (Meczyki)

Nic dziwnego, że piłkarz Widzewa zdecydował się wyróżnić właśnie Jana Urbana. Pod jego batutą reprezentacja Polski dość prędko wygrzebała się bowiem z kryzysu, który w oczach wielu obserwatorów miał uniemożliwić "Orłom" wyjazd na tegoroczny mundial. Wciąć nie ma jednak gwarancji, że Urban i spółka zameldują się w fazie zasadniczej amerykańskiej imprezy. Aby osiągnąć ten cel, będą oni musieli przebrnąć przez dwa niezwykle wymagające pojedynki barażowe, które odbędą się już pod koniec marca.

Zobacz również:

Marek Papszun wściekły opuszczał stadion Legii po przegranej z Koroną Kielce. W zupełnie innym humorze był Mariusz Stępiński
Ekstraklasa

To nie koniec koszmaru Legii. Kat "Wojskowych" w akcji, pojawił się komunikat

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Mężczyzna w okularach ubrany w elegancki, ciemny garnitur i białą koszulę siedzi na stadionowym krześle o czerwonym oparciu, w tle szare i białe elementy ściany.
Jan UrbanBeata ZawadzkaEast News
Grupa polskich piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie gola na stadionie, zawodnicy przybijają sobie piątki i obejmują się, w tle rozmyta widownia.
Reprezentacja PolskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Piłkarz w czerwonej koszulce z uniesionymi w górę rękami wyraża radość po zdobyciu gola, w tle rozmazana widownia stadionu.
Juljan ShehuLukasz GdakEast News
Moise Kouame - Aleksandar Kovacevic. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja