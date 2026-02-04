Albański piłkarz zamieszkał w Polsce. Tak mówi o Polakach i Urbanie. Jasna diagnoza
Juljan Shehu reprezentuje barwy Widzewa Łódź od 2022 roku. W Polsce spędził on już więc całkiem sporo czasu. Dzięki temu osobiście poznał kilka postaci, stanowiących o sile reprezentacji Polski, z którą to jego rodakom przyjdzie się zmierzyć już 26 marca. Na niespełna 2 miesiące przed starciem barażowym albański piłkarz postanowił wypowiedzieć się na temat Jana Urbana i jego podopiecznych.
Fani piłki nożnej z kraju nad Wisłą czekają na to starcie z zapartym tchem. Już 26 marca reprezentacja Polski stanie bowiem do ostatecznej walki o bilet na tegoroczne piłkarskiej mistrzostwa świata.
Zdobycie przepustki na amerykańską imprezę nie będzie jednak łatwe. "Biało-czerwoni" muszą bowiem przejść przez marcową rundę barażową. Wpierw na drodze Jana Urbana i spółki staną Albańczycy. Ewentualna wygrana otworzy "Orłom" drogę do finału baraży, gdzie czekać będzie zwycięzca pojedynku Szwecja - Ukraina.
Warto przypomnieć, że w PKO BP Ekstraklasie znajduje się kilku Albańczyków. Jednym z nich jest Juljan Shehu - defensywny pomocnik grający na co dzień w Widzewie Łódź. Dotychczas 27-latek siedmiokrotnie reprezentował barwy swojego kraju. Niewykluczone, że otrzyma on powołanie również na marcowy pojedynek z Polakami. Jego kilkuletnie doświadczenie w grze w naszym kraju pozwala mu wypowiedzieć się na temat nadchodzącego starcia barażowego.
Reprezentant Albanii wprost ws. pojedynku z Polakami. Oto, kogo boi się najbardziej
W rozmowie na kanale "Meczyki" Shehu został zapytany o to, jak ocenia szanse swoich rodaków w nadchodzącym starciu z reprezentacją Polski. 27-latek wprost przyznał, że będzie to niezwykle zacięte widowisko. Wskazał on również, co może przeważyć szalę na korzyść piłkarzy z kraju nad Wisłą.
"Myślę, że to będzie bardzo trudny mecz dla obu stron. Przed takimi starciami obie drużyny nie mają łatwo. Myślę, że zadecydują detale. Polska zagra w Warszawie, więc będzie mogła liczyć na kibiców. Wiem, że to może być dla nas bardzo ciężkie, bo wiem, jak kibice w Polsce potrafią okazywać wsparcie" - mówi Juljan Shehu.
Albański pomocnik wskazał ponadto, kto jego zdaniem będzie stanowił o sile reprezentacji Polski. O dziwo, w swojej analizie nie wymienił on nazwisk "biało-czerwonych" piłkarzy. Inaczej zachował się natomiast w przypadku selekcjonera reprezentacji Polski.
Moim zdaniem Polska ma bardzo dobrych piłkarzy, a teraz też trenera Jana Urbana. Znam go z Górnika Zabrze. Z mojego punktu widzenia, reprezentacja Polski zaliczyła z nim progres
Nic dziwnego, że piłkarz Widzewa zdecydował się wyróżnić właśnie Jana Urbana. Pod jego batutą reprezentacja Polski dość prędko wygrzebała się bowiem z kryzysu, który w oczach wielu obserwatorów miał uniemożliwić "Orłom" wyjazd na tegoroczny mundial. Wciąć nie ma jednak gwarancji, że Urban i spółka zameldują się w fazie zasadniczej amerykańskiej imprezy. Aby osiągnąć ten cel, będą oni musieli przebrnąć przez dwa niezwykle wymagające pojedynki barażowe, które odbędą się już pod koniec marca.