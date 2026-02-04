Fani piłki nożnej z kraju nad Wisłą czekają na to starcie z zapartym tchem. Już 26 marca reprezentacja Polski stanie bowiem do ostatecznej walki o bilet na tegoroczne piłkarskiej mistrzostwa świata.

Zdobycie przepustki na amerykańską imprezę nie będzie jednak łatwe. "Biało-czerwoni" muszą bowiem przejść przez marcową rundę barażową. Wpierw na drodze Jana Urbana i spółki staną Albańczycy. Ewentualna wygrana otworzy "Orłom" drogę do finału baraży, gdzie czekać będzie zwycięzca pojedynku Szwecja - Ukraina.

Warto przypomnieć, że w PKO BP Ekstraklasie znajduje się kilku Albańczyków. Jednym z nich jest Juljan Shehu - defensywny pomocnik grający na co dzień w Widzewie Łódź. Dotychczas 27-latek siedmiokrotnie reprezentował barwy swojego kraju. Niewykluczone, że otrzyma on powołanie również na marcowy pojedynek z Polakami. Jego kilkuletnie doświadczenie w grze w naszym kraju pozwala mu wypowiedzieć się na temat nadchodzącego starcia barażowego.

Reprezentant Albanii wprost ws. pojedynku z Polakami. Oto, kogo boi się najbardziej

W rozmowie na kanale "Meczyki" Shehu został zapytany o to, jak ocenia szanse swoich rodaków w nadchodzącym starciu z reprezentacją Polski. 27-latek wprost przyznał, że będzie to niezwykle zacięte widowisko. Wskazał on również, co może przeważyć szalę na korzyść piłkarzy z kraju nad Wisłą.

"Myślę, że to będzie bardzo trudny mecz dla obu stron. Przed takimi starciami obie drużyny nie mają łatwo. Myślę, że zadecydują detale. Polska zagra w Warszawie, więc będzie mogła liczyć na kibiców. Wiem, że to może być dla nas bardzo ciężkie, bo wiem, jak kibice w Polsce potrafią okazywać wsparcie" - mówi Juljan Shehu.

Albański pomocnik wskazał ponadto, kto jego zdaniem będzie stanowił o sile reprezentacji Polski. O dziwo, w swojej analizie nie wymienił on nazwisk "biało-czerwonych" piłkarzy. Inaczej zachował się natomiast w przypadku selekcjonera reprezentacji Polski.

Moim zdaniem Polska ma bardzo dobrych piłkarzy, a teraz też trenera Jana Urbana. Znam go z Górnika Zabrze. Z mojego punktu widzenia, reprezentacja Polski zaliczyła z nim progres

Nic dziwnego, że piłkarz Widzewa zdecydował się wyróżnić właśnie Jana Urbana. Pod jego batutą reprezentacja Polski dość prędko wygrzebała się bowiem z kryzysu, który w oczach wielu obserwatorów miał uniemożliwić "Orłom" wyjazd na tegoroczny mundial. Wciąć nie ma jednak gwarancji, że Urban i spółka zameldują się w fazie zasadniczej amerykańskiej imprezy. Aby osiągnąć ten cel, będą oni musieli przebrnąć przez dwa niezwykle wymagające pojedynki barażowe, które odbędą się już pod koniec marca.

Jan Urban Beata Zawadzka East News

Reprezentacja Polski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Juljan Shehu Lukasz Gdak East News

