Alarm w obozie Cracovii. Co się dzieje? Glik i kompani znowu rozbici

Cracovia nie wygrała czterech z rzędu spotkań przed własną publicznością , a w dwóch ostatnich straciła w sumie aż dziewięć bramek. Potyczka z Jagiellonią Białystok miała być okazją do rehabilitacji za pogrom 1-5 w starciu z Pogonią Szczecin . Skończyło się na jeszcze jednej bolesnej lekcji , tym razem "Pasy" przegrały 2-4.

Wydawało się, że po dołączeniu do krakowskiego zespołu Kamila Glika, defensywa zyska na wartości. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Cracovia traci bramki seryjnie, co już teraz stanowi powód do bicia na alarm.