Afera w polskiej piłce. Jest komunikat. PZPN grozi dożywotnim zawieszeniem
W przestrzeni medialnej co jakiś czas pojawiają się doniesienia o przestępstwach, popełnianych przez zawodowych piłkarzy. 9 marca PZPN wydał komunikat, informujący opinię publiczną o prowadzeniu postępowania przeciwko pięciu zawodnikom, którzy mieli dopuścić się uczestnictwa w niedozwolonych zakładach bukmacherskich. Wyżej wspomniani piłkarze mają występować na szczeblu centralnym, a niektórzy z nich mieli dopuścić się nawet obstawiania meczów swoich własnych drużyn.
Piłka nożna to sport, który przez lata zyskał miano najpopularniejszej dyscypliny na świecie. Status ten wiąże się jednak z różnymi, nie do końca pożądanymi czynnikami. Jednym z nich jest relatywnie wysoki wskaźnik przestępczości, towarzyszącej rozgrywkom piłkarskim na całym świecie.
Jedne z najczęstszych przestępstw w środowisku piłki nożnej mają powiązania z zakładami bukmacherskimi. Ze względu na realną możliwość wpływania na przebieg spotkań, zawodowi piłkarze mają kategoryczny zakaz udziału w zakładach bukmacherskich. Nie każdy respektuje jednak tego typu zakazy.
PZPN wytoczył działa. Poważne oskarżenia pod adresem pięciu zawodników
9 marca PZPN wydał pilny komunikat, w którym poinformował opinię publiczną o prowadzeniu postępowania wobec pięciu zawodników szczebla centralnego (od PKO BP Ekstraklasy od II Ligi) w związku z podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uczestnictwie w niedozwolonych zakładach bukmacherskich.
"Zgromadzony materiał dowodowy, w tym szczegółowe wykazy zakładów bukmacherskich zawieranych na kontach należących do obwinionych zawodników, wskazuje na dokonanie ponad 5.422 niedozwolonych zakładów. W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi to podstawę do postawienia zarzutów dyscyplinarnych wszystkim pięciu zawodnikom, a w dwóch przypadkach - do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych" - podają przedstawiciele polskiego związku piłkarskiego.
Z dalszej części komunikatu możemy się natomiast dowiedzieć, że każda z wyżej przytoczonych spraw toczy się odrębnie, natomiast w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, kary zostaną wymierzone z uwzględnieniem rodzaju i zakresu naruszeń. Dowiedzieliśmy się również, że znacznie surowsze kary mogą spotkać zawodników, którzy mieli dopuścić się obstawiania meczów, w których brały udział ich drużyny.
Surowsze sankcje mogą dotyczyć zawodników obstawiających mecze rozgrywek, w których sami występowali. W szczególności weryfikowane są przypadki obstawiania spotkań z udziałem drużyn, w których grali obwinieni, również pod kątem ewentualnego match-fixingu, tj. wpływania na przebieg lub wynik meczu w związku z zakładami bukmacherskimi. W tym zakresie analizowanych jest 69 zakładów bukmacherskich
Poznaliśmy również zakres kar, przewidzianych za złamanie art. 80 (1) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. W przypadku udowodnienia winy podejrzani zawodnicy mogą otrzymać: karę pieniężną od 1 000 zł, zawieszenie lub pozbawienie licencji, skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów, czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną lub wykluczenie z PZPN.