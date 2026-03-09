Piłka nożna to sport, który przez lata zyskał miano najpopularniejszej dyscypliny na świecie. Status ten wiąże się jednak z różnymi, nie do końca pożądanymi czynnikami. Jednym z nich jest relatywnie wysoki wskaźnik przestępczości, towarzyszącej rozgrywkom piłkarskim na całym świecie.

Jedne z najczęstszych przestępstw w środowisku piłki nożnej mają powiązania z zakładami bukmacherskimi. Ze względu na realną możliwość wpływania na przebieg spotkań, zawodowi piłkarze mają kategoryczny zakaz udziału w zakładach bukmacherskich. Nie każdy respektuje jednak tego typu zakazy.

PZPN wytoczył działa. Poważne oskarżenia pod adresem pięciu zawodników

9 marca PZPN wydał pilny komunikat, w którym poinformował opinię publiczną o prowadzeniu postępowania wobec pięciu zawodników szczebla centralnego (od PKO BP Ekstraklasy od II Ligi) w związku z podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uczestnictwie w niedozwolonych zakładach bukmacherskich.

"Zgromadzony materiał dowodowy, w tym szczegółowe wykazy zakładów bukmacherskich zawieranych na kontach należących do obwinionych zawodników, wskazuje na dokonanie ponad 5.422 niedozwolonych zakładów. W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi to podstawę do postawienia zarzutów dyscyplinarnych wszystkim pięciu zawodnikom, a w dwóch przypadkach - do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych" - podają przedstawiciele polskiego związku piłkarskiego.

Z dalszej części komunikatu możemy się natomiast dowiedzieć, że każda z wyżej przytoczonych spraw toczy się odrębnie, natomiast w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, kary zostaną wymierzone z uwzględnieniem rodzaju i zakresu naruszeń. Dowiedzieliśmy się również, że znacznie surowsze kary mogą spotkać zawodników, którzy mieli dopuścić się obstawiania meczów, w których brały udział ich drużyny.

Surowsze sankcje mogą dotyczyć zawodników obstawiających mecze rozgrywek, w których sami występowali. W szczególności weryfikowane są przypadki obstawiania spotkań z udziałem drużyn, w których grali obwinieni, również pod kątem ewentualnego match-fixingu, tj. wpływania na przebieg lub wynik meczu w związku z zakładami bukmacherskimi. W tym zakresie analizowanych jest 69 zakładów bukmacherskich

Poznaliśmy również zakres kar, przewidzianych za złamanie art. 80 (1) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. W przypadku udowodnienia winy podejrzani zawodnicy mogą otrzymać: karę pieniężną od 1 000 zł, zawieszenie lub pozbawienie licencji, skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów, czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną lub wykluczenie z PZPN.

