Afera przed startem sezonu. PZPN reaguje, nie będzie litości

PZPN reaguje na to, co zrobił beniaminek Ekstraklasy. Afera to mało powiedziane

Urządzeniem kierował członek sztabu beniaminka Ekstraklasy. "Wstyd, Arka Gdynia. Dron do odbioru na konferencji prasowej po pierwszej kolejce. Telefon oddaliśmy, żeby pan ze sztabu nie zgubił trasy na powrocie do Gdyni" - pisał w mediach społecznościowych Michał Szprendałowicz, dyrektor marketingu i komunikacji Motoru Lublin.

- Dostrzec go nie było problemem, bo latał w zasadzie nad boiskiem. Poszliśmy więc jego śladem. Wiedzieliśmy, że najpewniej wróci do osoby, która go obsługuje, i nie może to być daleko, bo ze względu na baterię takie drony mają ograniczony zasięg - dodawał jeden z pracowników klubu z Lublina w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".