Partner merytoryczny: Eleven Sports

Adrian Siemieniec zmienił agenta i się zaczęło. Europejski klub chce polskiego trenera

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wraz z początkiem roku 2026 w mediach pojawiła się informacja o zmianie agenta przez Adriana Siemieńca i dołączenia do agencji menadżerskiej SEG. Takie wieści jednoznacznie oznaczały, że aktualny szkoleniowiec Jagiellonii Białystok myśli powoli o zmianie pracodawcy. Jak się okazuje, na zainteresowanie nie musiał długo czekać. Kilka informacji w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk.

Mężczyzna w sportowej kurtce, z poważnym wyrazem twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu oświetlonego jasnymi światłami.
Adrian Siemieniec KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Bez dwóch zdań Adrian Siemieniec to jeden z najbardziej rozpoznawalnych trenerów w Polsce. Od 2023 roku prowadzi Jagiellonię Białystok, z którą podczas swojej kadencji zdobył mistrzostwo oraz Superpuchar Polski. Jego ekipa co roku włącza się do walki o zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie i z powodzeniem poczyna sobie w europejskich rozgrywkach.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Krzyżyk na Lewandowskim postawiony. Już wszystko jasne. Hiszpanie przekazują

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Nie inaczej jest w tym sezonie, bowiem "Jaga" po rundzie jesiennej plasuje się na 3. miejscu w tabeli z jedynie punktem straty do liderującej Wisły Płock. Warto dodać, że ekipa z Podlasia ma rozegrane jedno spotkanie mniej. O polskim trenerze nie przestaje być głośno. Wraz z początkiem 2026 roku pojawiły się szokujące informacje, jakoby ten postanowił zmienić agenta i dołączyć do agencji SEG, która reprezentuje m.in. interesy Pepa Guardioli czy Robina van Persiego.

    Takie wieści spotkały się z wielkim zainteresowaniem, a według wielu dziennikarzy szkoleniowiec postanowił tak, aby odpowiednio przygotować się do pracy za granicą. Dodatkowym aspektem podsycającym te doniesienia jest fakt, że wraz z końcem aktualnego sezonu 34-latkowi wygasa kontrakt z klubem (klub zapewnił sobie możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok).

    Jak się okazuje, na zainteresowanie Siemieniec nie musiał długo czekać. Kilka informacji w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk.

    Siemieniec może odejść, już jest na niego chętny

    Zdaniem dziennikarza Meczyków zainteresowanym usługami polskiego szkoleniowca ma być belgijski zespół Cercle Brugge. Ekipa aktualnie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań i zajmuje dopiero 15. miejsce w tamtejszej lidze. Jak przekazał Włodarczyk, nie byłoby to dziwne, gdyby ten po sezonie myślał o zmianie miejsca pracy.

    Zobacz również:

    Carlos Isaac w barwach Atletico
    Ekstraklasa

    Widzew znów zaskoczył. Nadchodzi głośny transfer, to były gracz Atletico

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak

      - Cercle Brugge, to jeden z klubów, który przygląda się Adrianowi Siemieńcowi. Nie zdziwiłbym się, gdyby trener Jagiellonii po tym sezonie poszukał pracy za granicą. Dzisiaj w cenie są tacy szkoleniowcy - poinformował.

      Co ciekawe, Cercle w poprzednim sezonie mierzyła się z Jagiellonią w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Wówczas polski zespół wygrał pierwszy mecz 3:0, a w drugim uległ 0:2. Takie wyniki oznaczały jednak awans ekipy Siemieńca.

      Najbliższy oficjalny mecz "Duma Podlasia" rozegra 31 stycznia. Będzie to rywalizacja w ramach PKO BP Ekstraklasy, a rywalem będzie Widzew Łódź. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 17:30.

      Hellas Werona - Bologna FC. Skrót meczu. WIDEOEleven SportsEleven Sports

      Zobacz również:

      Carlos Isaac w barwach Atletico
      Ekstraklasa

      Widzew znów zaskoczył. Nadchodzi głośny transfer, to były gracz Atletico

      Wojciech Kulak
      Wojciech Kulak
      Mężczyzna w czarnej kamizelce i jasnych dżinsach idzie po stadionie, w tle widoczne puste krzesełka w kolorach czerwonym i niebieskim.
      Adrian SiemieniecGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę sportową z kapturem stoi na tle stadionu piłkarskiego, wokół niego widoczni są inni ludzie, trybuny oraz elementy infrastruktury boiska.
      Adrian SiemieniecMichal JanekEast News
      Mężczyzna w kurtce sportowej z logo klubu sportowego stoi na tle rozmazanego wyświetlacza z informacjami.
      Adrian SiemieniecAleksander KalkaAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja