PKO Ekstraklasa. Wielbłąd sędziego w meczu Stal - Śląsk

Najpierw Łukasz Gerstenstein ładnie urwał się prawą stroną i szukał zagrania w pole karne, gdzie ręką interweniował Peter Schwarz. Do piłki dopadł jeszcze Michał Trąbka i precyzyjnym strzałem pokonał Kacpra Trelowskiego, Krzysztof Jakubik jednak pospieszył się z gwizdkiem i zamiast gola dla Stali, oglądaliśmy rzut karny. Do piłki podszedł Piotr Wlazło, a jego strzał odbił Trelowski. Kibice i piłkarze gospodarzy mieli duże pretensje do arbitra i trudno im się dziwić, bo skoro sędziowie niejednokrotnie czekają długo ze wskazaniem nawet ewidentnego spalonego, to tym bardziej powinni tak postąpić w tak kluczowej sytuacji.