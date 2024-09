Absurdalna decyzja ws. meczu Ekstraklasy w ostatniej chwili. Trudno uwierzyć

Boris dewastuje całe miasta. Problemy nie tylko w Polsce

Już kilka dni temu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed niżem genueńskim Boris. Wówczas dopiero zmierzał on ku Polsce i Czechom, a IMGW podkreślało, że trzeba będzie wdrożyć niecodzienne metody. Prezydent miasta Wrocław - jednego z najmocniej zagrożonych - z miejsca zwołał sztab kryzysowy. I choć do teraz nie wiemy, czy poniedziałkowy mecz Śląska Wrocław ze Stalą Mielec się odbędzie, podjęto już decyzję o odwołaniu spotkań rezerw oraz kobiet. To jednak nic w porównaniu z tym, co działo się w Czechach, gdzie zdecydowano się na odwołanie całej kolejki ligowej.