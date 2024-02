Do prawdziwego trzęsienia ziemi doszło w strukturach Korony Kielce na godziny przed meczem ligowym z Legią Warszawa . Podopieczni Kamila Kuzery postawili się "Wojskowym" i zremisowali 3:3 , jednak wobec budzących wątpliwości wydarzeń wewnątrz klubu wynik spotkania w oczach wielu kibiców niejako zszedł na dalszy plan.

Potężne zmiany w strukturach Korony Kielce. Bogdan Wenta wymienił członków zarządu

Kontrowersje budziły również motywacje, jakimi miał kierować się Wenta. Zdaniem lokalnych mediów prezydent chciałby odwołać prezesa Korony Łukasza Jabłońskiego, bo "ten nie chciał ulec jego wpływom" . Pojawiały się głosy, że taką decyzją były szkoleniowiec reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych chciałby "obarczyć" nowe twarze wprowadzone do Rady Nadzorczej. Nowe fakty w tej sprawie potęgują skalę absurdu ostatnich wydarzeń.

Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej kieleckiego klubu miał dowiedzieć się o nominacji na stanowisko już po fakcie. W tej sytuacji poczuł się zobligowany i przymuszony do zaakceptowania jej. Mateusza Żelaznego z TVP3 Kielce informuje, że Chłopek nie skontaktował się na razie ani z Piotrem Dulnikiem, ani Łukszem Jabłońskim. Nie wiadomo zatem, jaki charakter ma mieć współpraca. Nie ma on przecież kompetencji, by ingerować w działania sponsora klubu - Suzuki Motor Poland. Na razie padła deklaracja, że obecny prezes Korony nie zostanie zwolniony.