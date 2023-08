Absolutny beniaminek Ekstraklasy napisał historię. Wielka radość kibiców

To, co dało nam awans, widocznie nie wystarcza na Ekstraklasę. Chcemy poprawić aspekty, które do tej pory nie funkcjonowały, czyli przede wszystkim defensywę, bo liczba bramek przez nas straconych jest niezadowalająca, a sposób gry obronnej to dla nas kluczowa sprawa. Ekstraklasa nas trochę zweryfikowała na początku. Spodziewaliśmy się trudności, wiadomo, że awans podniósł poprzeczkę, jeśli chodzi o aspekty sportowe, ale jako profesjonaliści nie jesteśmy z tego zadowoleni.

~ Tomasz Tułacz