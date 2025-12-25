Oskar Pietuszewski w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyrósł na gwiazdę PKO BP Ekstraklasy. 17-letni zawodnik Jagiellonii Białystok bardzo często potwierdza swój wielki talent. Pietuszewskim w tym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Nic dziwnego, że zaczęły się nim interesować większe i bogatsze kluby.

Pietuszewski odejdzie do FC Porto? Prezes Jagiellonii zdradza szczegóły

Kilka dni temu portal "meczyki.pl" poinformował, że mocno zainteresowane młody Polakiem jest FC Porto. Portugalczycy są w stanie zaoferować Jagiellonii około 11 milionów euro, czyli tyle, ile wynosi obecny rekord transferowy Ekstraklasy.

W ostatnim czasie pojawiały się informacje, że Pietuszewski odejdzie z Białegostoku, ale dopiero po zakończeniu sezonu 2025/26. Okazuje się, że FC Porto bardzo mocno naciska na jego kupno już teraz. Czy jest to w ogóle możliwe?

- Klubów, które są zainteresowane Oskarem Pietuszewskim, można już liczyć w dziesiątkach. Natomiast od samego zainteresowania do konkretnych rozmów jest daleka droga. Myślę, że tutaj te rozmowy, które się toczą, na razie powinny pozostać otoczone tajemnicą. Transfery lubią ciszę - zdradził prezes Jagiellonii, Ziemowit Deptuła w rozmowie ze sport.tvp.pl.

Nowe fakty ws. transferu Pietuszewskiego

Odchodzący sternik "Dumy Podlasia" przyznał, że Pietuszewski fatycznie może odejść z klubu już zimą.

- Jest to realne. Natomiast inną kwestią jest to, na ile to jest możliwe. Obecnie prowadzone są rozmowy na kilku frontach. Od ich finalizacji zależy potencjalny transfer - dodał.

Tak więc najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości 17-latka. Według doniesień medialnych Pietuszewskim zainteresowane są także Machester City, FC Barcelona oraz Chelsea.

