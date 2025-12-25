A jednak to prawda ws. Pietuszewskiego. Jest potwierdzenie. Hit transferowy na horyzoncie
Oskar Pietuszewski uznany jest za największy piłkarski talent grający nad Wisłą. Zawodnik Jagiellonii Białystok lada moment może opuścić klub. Teraz na temat jego potencjalnego transferu głos zabrał prezes "Dumy Podlasia". Ziemowit Deptuła wyznał, ile tak naprawdę ofert otrzymał klub za swoją młodą gwiazdę.
Oskar Pietuszewski w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyrósł na gwiazdę PKO BP Ekstraklasy. 17-letni zawodnik Jagiellonii Białystok bardzo często potwierdza swój wielki talent. Pietuszewskim w tym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Nic dziwnego, że zaczęły się nim interesować większe i bogatsze kluby.
Pietuszewski odejdzie do FC Porto? Prezes Jagiellonii zdradza szczegóły
Kilka dni temu portal "meczyki.pl" poinformował, że mocno zainteresowane młody Polakiem jest FC Porto. Portugalczycy są w stanie zaoferować Jagiellonii około 11 milionów euro, czyli tyle, ile wynosi obecny rekord transferowy Ekstraklasy.
W ostatnim czasie pojawiały się informacje, że Pietuszewski odejdzie z Białegostoku, ale dopiero po zakończeniu sezonu 2025/26. Okazuje się, że FC Porto bardzo mocno naciska na jego kupno już teraz. Czy jest to w ogóle możliwe?
- Klubów, które są zainteresowane Oskarem Pietuszewskim, można już liczyć w dziesiątkach. Natomiast od samego zainteresowania do konkretnych rozmów jest daleka droga. Myślę, że tutaj te rozmowy, które się toczą, na razie powinny pozostać otoczone tajemnicą. Transfery lubią ciszę - zdradził prezes Jagiellonii, Ziemowit Deptuła w rozmowie ze sport.tvp.pl.
Nowe fakty ws. transferu Pietuszewskiego
Odchodzący sternik "Dumy Podlasia" przyznał, że Pietuszewski fatycznie może odejść z klubu już zimą.
- Jest to realne. Natomiast inną kwestią jest to, na ile to jest możliwe. Obecnie prowadzone są rozmowy na kilku frontach. Od ich finalizacji zależy potencjalny transfer - dodał.
Tak więc najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości 17-latka. Według doniesień medialnych Pietuszewskim zainteresowane są także Machester City, FC Barcelona oraz Chelsea.