A jednak to prawda. Goncalo Feio o krok od powrotu do Polski. Były trener Legii już negocjuje kontrakt

Goncalo Feio prowadził w polskiej lidze Motor Lublin oraz Legię Warszawa. Portugalski szkoleniowiec po poprzednim sezonie opuścił klub ze stolicy. Kilka tygodni później związał się z USL Dunkerque, ale nie zdążył tam nawet zadebiutować. Rozstał się z klubem po zaledwie dwóch tygodniach.

Media: Goncalo Feio ma zostać trenerem Radomiaka Radom

Portugalczyk od jakiegoś czasu łączony był z kilkoma polskimi klubami. Na liście pojawiały się Wieczysta Kraków czy Pogoń Szczecin. Teraz okazuje się, że jest o krok od przejęcia Radomiaka Radom.

Joao Henriques odchodzi z Radomiaka. Szczegóły kontraktu negocjuje Goncalo Feio

Feio ma zastąpić swojego rodaka - Joaa Henriquesa, który w Radomiu pracuje od stycznia. Radomiak w poniedziałek (27 października) zremisował z Wisłą Płock (1:1) i obecnie plasuje się na 11. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Radomiak w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. To spotkanie zaplanowano na poniedziałek (3 listopada), godz. 18:00. Być może wtedy 35-latek zadebiutuje na ławce tego zespołu.

W klubie z Radomia ma dojść do sporych zmian personalnych. Jak informuje "Przegląd Sportowy Onet", Feio ma dostać dużą władzę w klubie.

