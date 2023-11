A jednak to nie plotki, dopingowy skandal w Ekstraklasie. Wniosek o drakońską karę

Jak przekazała POLADA, do podejrzenia naruszenia przepisów doszło 5 października 2023 roku podczas kontroli antydopingowej przeprowadzonej podczas treningu. Co ważne, wszystkie wyniki laboratoryjne są wynikami negatywnymi na obecność substancji zabronionych w organizmach zawodników.

O co więc dokładnie chodziło? Według wyjaśnień przekazanych przez agencję, podczas kontroli miało dojść do próby oszustwa polegającej na tym, że do kontroli stawił się inny zawodnik, niż ten, wskazany przez kontrolerów, a następnie miał podpisać się na wyniku badania imieniem zastępowanego kolegi.

POLADA żąda najwyższej kary

Co ważne w całej sprawie, do testu Pedro Henrique ostatecznie doszło i dał on wynik negatywny. Nie zmienia to jednak faktu, iż przedstawiciele Radomiaka próbowali oszukać kontrolerów. Stąd, wedle ustaleń "Goal.pl", POLADA ma zażądać najwyższego wymiaru kary. W tej sytuacji mowa o czterech latach zawieszenia!