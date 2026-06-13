A jednak, będzie wielki powrót do Ekstraklasy. To tam trafi kadrowicz Urbana

Widzew Łódź był największym rozczarowaniem poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Klub pod przewodnictwem Roberta Dobrzyckiego nie szczędził grosza na transfery, które finalnie w dużej mierze zakończyły się niewypałami. Za chyba największy uchodzi Osman Bukari, którego transfer miał kosztować ponad 5 milionów euro.

Za jedne z bardziej udanych ruchów uznać należy sprowadzenie zimą dwóch reprezentantów Polski - Bartłomieja Drągowskiego i Przemysława Wiśniewskiego. Były to spektakularne ruchy, bowiem rzadko zdarzają się transfery gotówkowe kadrowiczów z zagranicznych klubów.

Niewykluczone, że do tego grona w najbliższym czasie dołączy również kolejny z kadrowiczów. Jak donosi portal "Meczyki.pl" krok od przeprowadzki do Łodzi ma być Karol Świderski. Jest to transfer z potencjałem na hit letniego okienka transferowego. A kwota transakcji może zrobić wrażenie.

Karol Świderski ustalił warunki umowy z Widzewem Łódź. Kwota transferu zaskakuje

Wcześniej o dobrym kierunku toczonych rozmów pomiędzy stronami informował Roman Kołtoń. Zdaniem "Meczyków" warunki kontraktu Świderskiego z Widzewem zostały już ustalone. Nie oznacza to jednak, że transfer jest już na finiszu. Do ustalenia pozostało jeszcze kilka szczegółów, m.in. te związane z płatnością za transfer.

Jeżeli doniesienia "Meczyków" okażą się prawdziwe, będzie można rzec, że Widzew zrobił dobry interes ściągając Świderskiego. Łodzianie bowiem mieli wynegocjować transfer napastnika z greckiego Panathinaikosu za kwotę miliona euro. Trzeba przyznać, że nie są to gigantyczne pieniądze jak na zawodnika z tak dużym doświadczeniem międzynarodowym.

Kolejnym wzmocnieniem Widzewa ma być Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia. Sprowadzenie Świderskiego spowoduje z kolei, że Łodzianie odpuszczą temat sprowadzenia niedawnego napastnika Jagiellonii Białystok Afimico Pululu. To z kolei sprawia, że pozostanie reprezentanta Republiki Demokratycznej Konga w Ekstraklasie będzie coraz mniej realne.

Karol Świderski ma na koncie 51 występów i 14 goli w seniorskiej reprezentacji Polski. 28-latek z ojczyzny wyjechał w 2019 roku, przechodząc z Jagiellonii Białystok do PAOK-u Saloniki. Po Grecji przyszła pora kolejno na amerykański Charlotte FC, włoski Hellas Verona i wreszcie grecki Panathinaikos, gdzie Świderski spędził ostatnie pół roku.

Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP

Widzew Łódź vs Lechia Gdańsk Piotr Matusewicz East News





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