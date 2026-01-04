Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak będzie powrót. Raków Częstochowa z oficjalnym komunikatem

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wraz z odejściem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa ponownie rozpoczęła się nowa era. Drużynę przejął Łukasz Tomczyk, który dokonuje już pierwszych decyzji kadrowych. Jedną z nich jest ściągniecie z wypożyczenia zawodnika, który dotychczas nie był w stanie przebić się do składu wicemistrza Polski. Zimowy okres przygotowawczy będzie dla niego kolejną szansą.

Bramkarz łapie piłkę podczas meczu piłkarskiego, dwaj piłkarze stoją w pobliżu, a widownia śledzi akcję z trybun.
Muhamed Sahinović powstrzymuje atak Tomasa Pekharta podczas meczu z Legią WarszawaMARCIN SZYMCZYK/FOTOPYK / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Raków Częstochowa piłkarską jesień kończył w znakomitym położeniu. Wicemistrz Polski plasuje się tuż za podium Ekstraklasy, mając minimalną stratę do liderującej Wisły Płock. Udział w fazie ligowej Ligi Konferencji zakończył się na fenomenalnym 2. miejscu, przez co "Medaliki" wznowią grę w europejskich pucharach dopiero na etapie 1/8 finału.

W tle rywalizacji sportowej swój bój toczył również trener Rakowa Marek Papszun. To właśnie on wprowadził wszystkich w konsternację, gdy przed meczem LK z Rapidem Wiedeń wypalił, że jest zainteresowany przejęciem Legii Warszawa. Trójstronne negocjacje trwały bardzo długo, a odejście Papszuna potwierdzono dzień po ostatnim spotkaniu w 2025 roku.

Następcą Papszuna został Łukasz Tomczyk - 37-latek, który doprowadził Polonię Bytom na pozycję wicelidera Betclic 1. Ligi. Wraz z zatrudnieniem nowego szkoleniowca w Częstochowie ogłoszono nastanie nowej ery, w której drużyna będzie konstruowana w inny sposób niż dotychczas.

Zobacz również:

Bartłomiej Drągowski
Ekstraklasa

Fani Legii nie wytrzymali. Ten komunikat rozpętał piekło. To się właśnie dzieje

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Kolejny powrót z wypożyczenia. Raków Częstochowa wszystko już potwierdził

    Jeszcze przed rozpoczęciem treningów po zimowej przerwie nowy sztab szkoleniowy Rakowa wziął się za pierwsze ruchy kadrowe. Póki co nie sprowadzono do klubu nikogo nowego, a w zamian postawiono na znane twarze. Raków oficjalnie ogłosił skrócenie wypożyczenia Leonardo Rochy do Zagłębia Lubin. Na Portugalczyka Papszun stawiać nie chciał, a ten jesienią w konkurencyjnym klubie strzelił siedem bramek w 11 spotkaniach.

    Tuż przed pierwszym treningiem, który zaplanowano na 6 stycznia, Raków oficjalnie ogłosił kolejny powrót z wypożyczenia. Do treningów wraz z zespołem dołączy Muhamed Sahinović. 22-letni bramkarz jesienią był wypożyczony do słoweńskiego FC Koper. Tam nie mógł liczyć na grę, przez co o swoją szansę powalczy w macierzystym klubie. Bośniak ma znaleźć się w kadrze na zgrupowanie, które w tym roku Raków odbędzie w Turcji.

    Sahinović do Rakowa trafił w grudniu 2023 roku. Docelowo miał być następcą Vladana Kovacevicia, którego pozycja w bramce "Medalików" wówczas była niepodważalna. Bośniak w pierwszym zespole Rakowa zagrał finalnie tylko raz - w zremisowanym 1:1 meczu z Legią Warszawa. Wkrótce po tym przydarzył mu się uraz, a na starcie kolejnej kampanii wypożyczono go do słowackiego MFK Zemplim Michalovce.

    Rywalizacja o pozycje pierwszego bramkarza Rakowa zdaje się rozkręcać na dobre. Jesienią bronił najpierw Kacper Trelowski, a później między słupki wskoczył wypożyczony z Aston Villi Oliwier Zych. W zanadrzu pozostaje jeszcze Jakub Mądrzyk. Najbliższe tygodnie pokażą czy do tego grona na dłużej wskoczy Sahinović.

    Raków z nowym trenerem. "Totalnie niezauważony"Polsat Sport

    Zobacz również:

    Gonzalo Garcia
    La Liga

    Real pokazał światu nowego bohatera. Trwa pościg za Barceloną. Padło 6 goli

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
    Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
    Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
    Mężczyzna z krótką fryzurą i brodą w sportowej kurtce z emblematem klubu Polonia Bytom, stojący naprzeciw drugiej osoby, która widoczna jest od tyłu i rozmawiający z nią na tle rozmytego stadionu.
    Łukasz TomczykArtur BarbarowskiEast News
    Uśmiechnięty mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z daszkiem macha ręką na stadionie piłkarskim, w tle puste miejsca na trybunach oraz niewyraźne postacie.
    Marek Papszun według doniesień medialnych ma odejść z Rakowa Częstochowa. Jego wybór może szokowaćEmilia Krawczyk/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja