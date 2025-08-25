6 kolejek i koniec. Pierwszy trener w tym sezonie Ekstraklasy zwolniony
Przed sezonem 2025/2026 władze Widzewa Łódź nie ukrywały, że mają ogromne ambicje, jednak wyniki z pierwszych meczów nie idą za tym w parze. Jak się okazuje, szans na rehabilitacje nie będzie już miał trener Željko Sopić, który został zwolniony już po 6. meczu łodzian. Nowy szkoleniowiec Widzewa ma zostać zaprezentowany w kolejnych godzinach
Włączyć się do walki o najwyższe cele - taki władzom Widzewa Łódź przyświecał cel jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Željko Sopić doskonale już wtedy wiedział, że przed nim niełatwe zadanie i będzie musiał zrobić wszystko, aby sprostać oczekiwaniom swoich pracodawców.
Ostatnia seria łódźkiej ekipy pozostawiała jednak do życzenia. W pięciu meczach aż trzykrotnie schodzili oni z boiska pokonani, łapiąc punkty jedynie z GKS-em Katowice (3:0) i Wisłą Płock (1:1). Ostatnia porażka z Pogonią Szczecin, jak się właśnie okazało, przelała już czarę goryczy i w Łodzi postanowiono rozstać się ze szkoleniowcem.
Pierwszy trener w Ekstraklasie zwolniony. Krótki komunikat Widzewa. 6 kolejek i koniec
Željko Sopić przestał pełnić funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny. Dziękujemy i życzymy powodzenia! Podczas jutrzejszej konferencji zaprezentujemy nowego trenera. Start transmisji o godz. 15:00 - czytamy w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych łódzkiego klubu.
51-latek pochodzący z Zagrzebia objął łódzką ekipę stosunkowo niedawno - w marcu tego roku. Niecałe pół roku później, Widzew pod jego wodzą mógł się pochwalić wynikiem: 5 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek. Bilans bramkowy wyniósł 18 bramek zdobytych i 17 straconych.
Z informacji przekazanych przez łódzki klub może wynikać, że w momencie, kiedy Željko Sopić był zwalniany, włodarze mieli już przygotowanego szkoleniowca, który będzie prowadzić drużynę w dalszej części sezonu. Jego nazwisko poznamy we wtorek podczas specjalnej konferencji prasowej.
Obecnie Widzew zajmuje 9. miejsce w ligowej tabeli, mając na swoim koncie 7 punktów. W trzech ostatnich spotkaniach zremisowali oni z Wisłą Płock (1:1), a także przegrali 0:1 z Cracovią i 1:2 z Pogonią, która jest obecnie pogrążona w kryzysie.
To wynik daleki od oczekiwanego biorąc pod uwagę transfery klubu, które miały zagwarantować walkę o czołówkę Ekstraklasy. Do Łodzi zawitał, chociażby Mariusz Fornalczyk, który obecnie wyceniany jest przez Transfermarkt.de na 1,5 mln euro i Widzew zapłacił za niego dokładnie tyle kieleckiej Koronie.