5 procent do wymiany. Tak GKS Katowice szykuje się do gry w Lidze Konferencji

Dariusz Ostafiński, Interia: GKS Katowice zagra w Lidze Konferencji, a przecież po rundzie jesiennej byliście na miejscu spadkowym.

Rafał Górak, trener GKS-u Katowice: Byliśmy, ale to nie było też tak, że nasza sytuacja była dramatyczna. Byliśmy pod kreską, ale mieliśmy kontakt z zespołami, które były wyżej, mieliśmy je na wyciągnięcie ręki. Jasne, komfortu nie było, ale mieliśmy dobre perspektywy.

Chyba jednak można mówić o metamorfozie. Wiosną dołożyliście 30 punktów i macie europejskie puchary.

- Nie było żadnej metamorfozy. To była część procesu. Przed sezonem odeszli od nas Repka, Bergier czy Szymczak. Dla nas były to poważne straty. Musieliśmy się na nowo zorganizować. Początek sezonu mieliśmy bardzo trudny. Po czterech meczach mieliśmy 1 punkt. Potem trenowaliśmy bardzo mocno, drużyna zaczęła się scalać, a po zimie ruszyliśmy już ostro i skutecznie do przodu.

Jednym słowem nie było cudu, ale po prostu przyszły efekty takiej ciężkiej, organicznej pracy.

- I teraz muszę się zgodzić. Zresztą cudów w piłce nie ma. Zawsze jest praca i czas. Dokonaliśmy na tyle istotnych korekt, że potrzebowaliśmy jednego i drugiego. Chociaż o czas zawsze trudno.

"Było gorąco". Trener GKS-u o słabym starcie ligi

W środku się gotowało? Jak reagowali prezesi?

- W każdej sytuacji mamy dwie perspektywy. To, co wewnątrz i to, co na zewnątrz. W tym drugim przypadku było gorąco, bo w mediach i wśród kibiców zaczęły się dyskusje. Jednak to normalne.

A w klubie?

- W klubie podeszli ze zrozumieniem. Sztab zachował spokój, właściciele, zarząd i dyrektor również. Dostaliśmy sygnał, że mamy robić swoje. To nasze przekonanie o słuszności podjętej drogi, ta nasza wewnętrzna siła plus zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni, pozwoliły nam wyjść na prostą. Myślę, że mój staż w klubie, te siedem lat, to też zrobiło swoje. Wypracowaliśmy pewne schematy, one znów się sprawdziły.

Jak się tak popatrzy na pana karierę w GKS-ie, to w zasadzie można by zaryzykować stwierdzenie, że nie warto zmieniać trenera.

- To jest uproszczenie. Czasem trzeba zmieniać. Nie każdy człowiek pasuje do danego klubu i na odwrót.

Pan widać pasuje.

- To jest fajne, bo jesteśmy z Gieksą razem od siedmiu lat i zrobiliśmy właśnie trzeci awans. Najpierw był awans do pierwszej ligi, potem do Ekstraklasy, a teraz do europejskich pucharów. Trudno nie zauważyć progresu i siły, jaką ma ten zespół.

"Ręce opadają". Górak komentuje żale Legii Warszawa

Jak okazało się, że to GKS, a nie Legia zagra w pucharach, to nie zabrakło stwierdzeń w stylu: szkoda, bo Legia dałaby więcej polskiej piłce.

- Niekiedy ręce opadają. To jest tak bzdurne, że aż nie wiem, jak to skomentować. Legia miała takie same szanse, jak GKS, żeby w tych pucharach zagrać. Okazaliśmy się lepsi. A w ogóle, to jakbyśmy szli tropem absurdalnego myślenia, to Górnik też nie powinien być w pucharach. Tak sobie myślę, że z tą tezą o Legii jest tak, że naszemu młodemu skoczkowi Tomasiakowi powinniśmy zabronić zdobywania medali na igrzyskach. Bo nie wypada, bo nie wolno.

Lansujący tezę o żalu nad losem Legii mieli na myśli jej gigantyczny budżet i olbrzymie możliwości.

- Ja się domyślam, ale człowiek sportu nie może opowiadać takich rzeczy. Bo ranking coś mówi inaczej. Trzeba nie czuć sportu, żeby z czymś takim wyskoczyć. Ja mam inne myślenie. Zawsze trzymałem kciuki za polskie kluby w pucharach, nie patrząc na to, kto w nich gra. Liga nam rośnie i czas pokazać, że w Europie też znaczymy coś więcej, choć niekoniecznie jesteśmy Legią.

Ten decydujący mecz z Pogonią był niezwykle dramatyczny. Zjadł was stres?

- Były nerwy i słaba pierwsza połowa. W drugiej już się ogarnęliśmy. Jednak to nie przez stres tak to wyglądało. Za bardzo się uspokoiliśmy. Dużo było analogii z sezonu, w którym wchodziliśmy do pierwszej ligi, a ostatni mecz graliśmy w Gdyni, z Arką. Goniliśmy ich, a tam jechaliśmy po awans i wygraliśmy 1:0. Mając tamto w pamięci, robiliśmy wszystko, żeby nie przegrać. Myślę sobie jednak, że wtedy mieliśmy luz, bo jakby nie wyszło, to były jeszcze baraże. Teraz nie było drugiej szansy. Było raczej jednak za spokojnie.

Awans wywalczyliście dopiero w 97. minucie. Pan wierzył, że to się tak może skończyć?

- Nie traciłem wiary. Jeszcze zrobiłem zmiany, powtórzyliśmy wariant z Rakowa z przesunięciem środkowych obrońców do przodu, bo tam zdało to egzamin. Kiedy bramkarz Pogoni dostał czerwoną kartkę, to tylko zapytałem sędziego: ile jeszcze gramy? Powiedział, że siedem minut, więc zacząłem wrzeszczeć do zawodników, że mamy jeszcze siedem minut, że wszystko jest do zrobienia.

Kucharz Lecha Poznań zaskoczył trenera "Gieksy"

Teraz musi pan pomyśleć, co by tu dołożyć, żeby w tej Lidze Konferencji nie wypaść blado.

- Długo można by o tym rozmawiać. Trzeba na pewno poprawić szeroko rozumiany standard koło zespołu, zadbać o wnętrze, o odżywki, regenerację, bo dojdą podróże i latanie samolotami. Mam już parę punktów na liście, bo rozmawiam z tymi, co grali już w pucharach. Oni zwrócili mi uwagę na kilka istotnych spraw.

Kto i na co zwrócił panu uwagę?

- Na Gali PKO Ekstraklasy miałem np. fajną rozmowę z kucharzem Lecha Poznań. Pogratulował mi sezonu, powiedział, że trzyma kciuki i tak cudownie opowiedział mi o swojej roli, że już wiem, że GKS też musi myśleć o kucharzu dedykowanym drużynie. W końcu dowiedziałem się, jak ważną rolę pełni taki kucharz i jak dobrze jest go mieć, kiedy leci się w te egzotyczne zakątki Europy. Myślałem, że na galę pojadę się uśmiechać, a tu wyszły kapitalne rozmowy. Przy okazji wiem, że ludzie nas dobrze odbierają. To cieszy.

W sumie to pytając, co dołożyć, miałem na myśli transfery.

- Chcemy je zrobić, ale nie za wszelką cenę. Mamy piłkarzy. Jeśli weźmiemy kogoś nowego, to musi być lepszy od tych, którzy teraz są. To musi być wzmocnienie. My musimy do tych spraw podchodzić rozsądnie, bo nas klub jest finansowany inaczej. Przy okazji wielkie podziękowania dla pana prezydenta Katowic Marcina Krupy.

Cała prawda o transferze Wolskiego

A to prawda, że GKS chce Bartosza Wolskiego z Motoru Lublin?

- Rozmawiamy o tym, ale nie tylko o tym. Mamy też pod lupą zawodników spoza Polski. Trzy, cztery nazwiska. One już pojawiły się w mediach, ale oczywiście nie powiem, które są prawdziwe.

Rozumiem, że tu chodzi o dodanie drużynie jakości, bo trzy, cztery nazwiska, to nie jest jakaś wielka zmiana. A pewnie chciałby pan też uniknąć kłopotów, które były przed startem ostatniego sezonu, gdzie po kilku zmianach trzeba było organizować się na nowo.

- Jak najbardziej o to właśnie chodzi. Kontrakty są dla 95 procent zawodników, którzy już są w kadrze. Mówimy o zmianach na poziomie 5 procent. I to się może skończyć na dwóch nazwiskach, bo nie zamierzam zmieniać na siłę. W tym wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że nie wszystko się uda. Może nie pozyskamy zawodnika z Motoru, może nie dojdziemy z nim do porozumienia, ale mam jeszcze plan B i C.

A ma pan pomysł na szerszą ławkę, bo mam wrażenie, że to był często problem naszych drużyn w europejskich pucharach. Często brakowało piłkarzy do gry na dwóch frontach.

- Według mnie idzie nie tyle o szerszą ławkę, ile o jej jakość. Problem jest jeśli ma się piętnastu dobrych, a ten szesnasty i siedemnasty już odstają. Kadry nie rozciągnę, ale nad jakością popracujemy. Zresztą my w tym elemencie już wyglądamy nieźle. W minionym sezonie doszliśmy do półfinału Pucharu Polski, a to nie zaszkodziło naszym wynikom w lidze.

