Druga kolejka PKO BP Ekstraklasy obfitowała w ciekawe spotkania - choćby to Piasta Gliwice z Wisłą Kraków, które zakończyło się triumfem ekipy z Górnego Śląska 4:3. Tę serię ligowych gier domknęła tymczasem inna drużyna z dawnej polskiej stolicy - Cracovia.

"Pasy" 3 sierpnia o godz. 19.00 podjęły na swoim terenie Pogoń Szczecin. Oba zespoły wciąż wyczekiwały na pierwsze zwycięstwo (i pierwsze gole) w bieżącej kampanii, można więc było przypuszczać, że dadzą z siebie wszystko w walce o pełną pulę punktów.

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Cracovia - Pogoń Szczecin. "Pasy" i "Portowcy" powalczyły o pierwszy triumf w sezonie

Po tym, jak wybrzmiał pierwszy gwizdek to "Portowcy" jako pierwsi rzucili się do ataku, na dłuższy czas zamykając oponentów w okolicach ich pola karnego. W pewnej chwili Linus Wahlqvist pokusił się nawet o strzał z główki, ale skutecznie interweniował tu Sebastian Madejski.

"Pasy" zdołały wykonać pierwszą groźniejszą akcję dopiero w 4. minucie - wówczas to szansy na konkretne uderzenie piłki w "szesnastce" przeciwnika szukał Mauro Perković, ale była to próba nieudana.

Potem gra stała się nieco spokojniejsza i bardziej pozycyjna. Do przodu próbował tu szarpnąć znowu Wahlqvist, ale nie odnalazł swym podaniem Macieja Wojciechowskiego. W 12. minucie tymczasem Dijon Kameri próbował mocnym kopnięciem wprowadzić futbolówkę w okolicę piątego metra, ale klub z Krakowa szybko zażegnał to zagrożenie.

W ogólnym rozrachunku na murawie przez dłuższy czas trwał impas, który w 17. minucie starał się przerwać Darko Czurlinow - po zamieszaniu w polu karnym Cracovii oddał on mocny strzał który jednak w momencie został przyblokowany przez jednego z oponentów.

Macedończyk niedługo potem w sprytny sposób próbował wkręcać piłkę swym strzałem z rzutu wolnego z dość ostrego kąta - czujnością wykazał się tu jednak Amir Al Ammari, który wybił dośrodkowanie głową.

Nastąpiło oblężenie bramki "Pasów" - Czurlinow próbował jeszcze wrzutek z rzutu rożnego, ale ostatecznie gospodarze zdołali ustabilizować swoją sytuację. W 23. minucie Leo Borges napędził kolejną akcję na lewej flance - jego dogranie odbiło się od przeciwnika, ale do futbolówki znów doszedł Czurlinow, który jednak strzelił ponad poprzeczkę.

W 27. minucie na zaatakowanie bramki zdecydował się Paul Mukairu, ale znów zabrakło tu odpowiedniej precyzji. Tak czy inaczej było to kolejne potwierdzenie, że to podopieczni Oscara Garcii byli stroną przeważającą.

Przełamanie dla Cracovii nastąpiło w swoisty sposób w momencie, gdy mijało pół godziny gry - wówczas Perković z prawego skrzydła zagrał na Kahveha Zahiroleslama. Ten uderzył z główki, ale dobrze interweniował Valentin Cojocaru.

To trochę napędziło "Pasy" - nie rozkojarzyła ich nawet przerwa na nawodnienie, po której gracze Bartosza Grzelaka znów zaczęli ofensywę. Na wrzutkę z daleka pod bramkę zdecydował się tu Otar Kakabadze, ale Cojocaru znów ze spokojem "wyciszył" akcję.

Cracovia zaczynałą powoli przeważać - znów trafienia głową próbował Zahiroleslam, ale była to nieudana próba. Okrążenie wokół bramki Pogoni przerwane zostało dopiero około 38. minuty, natomiast "Duma Pomorza" nie skorzystała tu z żadnej szansy. Zaraz potem zaś Kameri uderzył mocno z półdystansu i Cojocaru co prawda zatrzymał to uderzenie... ale z problemami.

W 42. minucie tymczasem o kąśliwe uderzenie pokusił się Wojciechowski - Madejski musiał się mocno wysilić, by wyłapać je w "koszyczek". Zaraz potem Ajdin Hasić wyprowadził dwie swoiste riposty - najpierw zagrał na Beno Selana, którego główka została wybita przez Cojocaru, a potem sam zdecydował się na huknięcie z dystansu, znów zmuszając golkipera rywali do interwencji.

Tymczasem w 45. minucie Zahiroleslam znów uderzał główką - i znów nie był to celny strzał, a piłka przeleciała obok słupka. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się przy stanie 0:0.

Po zmianie stron Pogoń w momencie wyszła na prowadzenie - w 46. minucie Leo Borgess wpisał się na listę strzelców po wykonaniu kapitalnego uderzenia z granicy pola karnego. Madejski próbował jeszcze sięgnąć nisko lecącej piłki, ale ta sztuka mu się nie udała - a przynajmniej nie na tyle, by zniwelować zagrożenie.

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W 52. minucie doszło do kolejnej groźnej sytuacji ze strony "Portowców" - Cuić uderzył po zgraniu ze skrzydła, ale został zablokowany przez Brahima Traore. Piłka dość niebezpiecznie frunęła za kołnierz Madejskiego, ale ostatecznie spadła na górną siatkę.

Cztery minuty później "Pasy" miały naprawdę dobrą szansę na wyrównanie - Kameri zagrał z lewej flanki w pole karne, a obrońcy rywali nieco się pogubili. Piłka trafiła do Zahiroleslama, a ten wykonał obrót i... uderzył daleko od bramki. Z pewnością nie był to dobry atak z jego strony.

Tak czy inaczej gospodarze znów próbowali "ukąsić" - Kameri zdecydował się na kolejny rajd, ale tym razem to on kończył akcję. Była to próba nieskuteczna, ale jednocześnie i sygnał dla kolegów, by nie ustawać w próbie dociśnięcia oponentów.

Gdy mijała godzina gry Zahiroleslam znów miał szansę na zdobycie gola - Martin Minczew dograł do niego futbolówkę, ale Amerykanin, naciskany przez jednego z przeciwników nie zdołał składnie uderzyć.

Zaraz potem Hasić widowiskowo ograł jednego z przeciwników po czym podał do Minczewa, który... umieścił piłkę w siatce, ale jak pokazała powtórka był on wyraźnie na spalonym.

W 69. minucie Mateusz Klich spróbował uderzenia z dystansu - ostatecznie jednak było ono wyraźnie niecelne i od bramki rozpoczął Cojocaru. "Pasy" szukały swej szansy, ale wciąż i wciąż nadaremno.

W końcu po paru chwilach, konkretnie w 75. minucie, znów nieco wiatru na prawej flance zrobił Minczew, który zgrał do Klicha - ten uderzył z główki, ale Cojocaru odbił strzał... nogami. Zaraz potem Mukairu wykonał obiecującą szarżę prawym skrzydłem, ale ostatecznie wyszedł odrobinę z piłką za linię końcową.

Czas uciekał Cracovii, a tymczasem "Duma Pomorza" w 82. minucie wykonała akcję, która mogła zniweczyć nadzieje gospodarzy - Benjamin Mendy zagrał w pole karne na Mukairu, ale... ostatecznie podanie odbiło się od pięty piłkarza. Miejscowi kibice zgromadzeni na stadionie przy Błoniach mogli odetchnąć z ulgą.

W 88. minucie Musa Juwara próbował jeszcze zaskoczyć golkipera przeciwników uderzeniem za kołnierz, ale zdecydowanie się przeliczył. Potem "Pasy" próbowały zamykać oponentów we własnym polu karnym, ale ich defensywa była nie do przebrnięcia.

W końcu w 93. minucie klub z "Grodu Kraka" miał swoistą "piłkę meczową", ale rzut wolny Hasicia trafił w ręce Cojocaru. Zaraz potem jednak... Pogoń zdobyła drugiego gola. Po długiej wrzutce futbolówkę główką odbił Mendy, a następnie Mukairu wyszedł na wolne pole i zdołał zwieść bramkarza i jednego z obrońców. Było 2:0 - i takim też wynikiem zakończyło się to starcie.

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PKO BP Ekstraklasa. Kiedy kolejne mecze Cracovii i Pogoni?

W trzeciej kolejce Ekstraklasy Pogoń Szczecin zmierzy się u siebie z Motorem Lublin - współzawodnictwo to rozpocznie się 8 sierpnia o godz. 17.30. Dzień później, o 14.45, Cracovia zagra na wyjeździe z Śląskiem Wrocław.

Statystyki meczu Cracovia 0 - 2 Pogoń Szczecin Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 19 11 Strzały celne 7 4 Strzały niecelne 6 5 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 77 62

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL





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