4:0 z Jagiellonią, a potem zjazd. Klub Ekstraklasy pod ścianą, trener na wylocie

Na zakończenie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy naprzeciw siebie stanęły dwa zespoły, które na starcie tego sezonu pozytywnie zaskoczyły swoich sympatyków. Udany przełom lipca i sierpnia jest już tylko wspomnieniem, a obie drużyny starały się przełamać niekorzystne dla nich passy. Po ostatnim gwizdku sędziego Jarosława Przybyła zdecydowanie w lepszych nastrojach mogli być zawodnicy Wisły Płock.

W starciu z beniaminkiem z Niecieczy kluczowa okazała się końcówka pierwszej połowy. "Nafciarze" od 29. minuty prowadzili za sprawą trafienia Daniego Pacheco. Gospodarze tuż przed dołożyli jeszcze dwie bramki Łukasza Sekulskiego i Deniego Juricia, w praktyce rozstrzygając losy spotkania na swoją korzyść. Termalikę w drugiej połowie stać było tylko na honorowe trafienie, które padło po samobójczym golu reprezentanta Wysp Owczych Andriasa Edmundssona.

Wisła Płock tym samym przerwała serię czterech spotkań bez zwycięstwa - na ligowy triumf czekali od 25 sierpnia. Pomimo zdobycia zaledwie dwóch punktów w poprzednich czterech starciach drużyna prowadzona przez Mariusza Misiurę zajmuje czwarte miejsce w tabeli z nieznaczną stratą do prowadzącej Jagiellonii Białystok.

Los trenera wydaje się przesądzony. Władze klubu już szukają alternatywy

Statystyki Bruk-Betu Termaliki Nieciecza prezentują się zdumiewająco. Przedostatnia drużyna Ekstraklasy (ostatni Piast Gliwice rozegrał dwa mecze mniej) w tym sezonie zdołała wygrać zaledwie dwa razy. Ale z kim! Podopieczni Marcina Brosza w bezpośrednich starciach okazali się lepsi od aktualnego lidera i wicelidera Ekstraklasy. Zwycięstwo 4:0 na terenie Jagiellonii w pierwszej kolejce odbiło się bardzo szerokim echem w całym kraju. Niespełna miesiąc później przyszło zwycięstwo 1:0 na stadionie Górnika Zabrze. I to by było na tyle.

Termalica od 8 sierpnia nie zaznała smaku zwycięstwa, notując od tego momentu dwa remisy i sześć porażek. Po świetnym początku nie ma już śladu, a niedawny bohater Niecieczy teraz znajduje się na cenzurowanym. Według informacji dostarczonych przez portal "sport.pl" w najbliższym czasie może dojść do zmiany trenera.

Poniedziałkowa porażka 1:3 w Płocku nie przyśpieszyła tego procesu, lecz go jedynie wzmocniła. Władze beniaminka jeszcze przed potyczką z Wisłą przeprowadzili pierwsze rozmowy z potencjalnymi następcami dotychczasowego trenera. Wiele wskazuje więc na to, że los Marcina Brosza jest już przesądzony. Pozostaje już tylko kwestia tego, kto poprowadzi Termalikę w piątkowym spotkaniu z Zagłębiem Lubin.

