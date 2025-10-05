Partner merytoryczny: Eleven Sports

22 lata bez przełamania. Mistrz Polski zagrał w Katowicach, jeden gol zdecydował

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Piłkarze Lecha przyjechali do Katowic świeżo po efektownym triumfie w europejskich pucharach. W meczu 11. kolejki Ekstraklasy poznaniakom w starciu z GKS-em nie udało się strzelić tyle, ile w Lidze Konferencji. Mimo to cieszyli się z trzech punktów po skromnym zwycięstwie 1:0. Jedynego gola w meczu strzelił Bryan Fiabema. GKS od ponad dwudziestu lat nie może znaleźć sposobu na pokonanie Lecha.

GKS Katowice - Lech Poznań
GKS Katowice - Lech PoznańSebastian SienkiewiczNewspix.pl

W czwartkowy wieczór Lech Poznań zagrał inauguracyjne spotkanie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Drużyna Nielsa Frederiksena na stadionie przy ul. Bułgarskiej zmierzyła się z Rapidem Wiedeń. Przedstawiciel Ekstraklasy dał pokazał siły, strzelając aż cztery gole. Rywali było stać tylko na jedną bramkę.

Mistrzowie Polski szybko musieli powrócić do ligowej rzeczywistości. Już w niedzielę o godz. 17:30 rozpoczęli wyjazdowe spotkanie z GKS-em Katowice w ramach 11. serii gier. Gospodarze w ostatnim meczu zremisowali 1:1 z Wisłą Płock. Na swoim obiekcie mieli chrapkę na urwanie punktów "Kolejorzowi".

Hajto typuje. Jak polskie drużyny wypadną w pierwszej kolejce Ligi Konferencji? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Lech triumfuje w Katowicach. Wystarczyła jedna bramka

Zespół gości nie prezentował się tak, jak w europejskich pucharach. Gra Lecha była zdecydowanie wolniejsza, noga została zdjęta z gazu. To jednak wystarczyło, aby trafić do siatki.

W 45. minucie Bryan Fiabema otrzymał piłkę od Filipa Jagiełły tuż przed polem karnym. Kiedy Norweg składał się do strzału, widać było, że jego uderzenie może być groźne. Futbolówka przemknęła przez nogi obrońców gospodarzy, po czym wpadła do siatki. Tym sposobem Lech objął prowadzenie zaraz przed przerwą.

Po powrocie na murawę to GKS przejął inicjatywę. Zawodnicy Rafała Góraka próbowali podkręcić tempo, ale nie potrafili zdobyć pierwszej bramki. "Kolejorz" bronił się umiejętnie, często gasił ofensywne akcje gospodarzy w bocznych strefach boiska. Na trybunach katowickiego stadionu zagościło dwóch reprezentantów Polski. Mowa o Kamilu Grabarze i Jakubie Kamińskim.

W 80. minucie piłkarze GKS-u zmarnowali świetną okazję do wyrównania. Dwóch uderzeń - najpierw z główki, potem z prawej nogi - z bliskiej odległości próbował Borja Galan. Szczególnie drugie z nich było kompletnie nietrafione. Gospodarze poczynali sobie coraz odważniej. Niejednokrotnie Lech tracił kontrolę, cudem unikając utraty gola.

Finalnie gościom udało się "dowieźć" skromną wygraną 1:0 do ostatniego gwizdka. W doliczonym czasie gry mogli drugi raz trafić do siatki, ale jeden z zawodników gospodarzy desperacko wybił futbolówkę z linii bramkowej przy pomocy głowy.

Tym samym poznaniacy nie przegrali z GKS-em Katowice od... 2003 roku. Wtedy to śląski klub triumfował w lidze 2:1. Obecnie GKS ma się czym martwić, ponieważ wylądował na 16., czyli spadkowym miejscu. Lech plasuje się na szóstej pozycji.

PKO Ekstraklasa
11 kolejka
05.10.2025
17:30
Zakończony
Bryan Fiabema
45'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

GKS Katowice
Lech Poznań
Rezerwowi

Statystyki meczu

GKS Katowice
0 - 1
Lech Poznań
Posiadanie piłki
43%
57%
Strzały
14
11
Strzały celne
5
3
Strzały niecelne
6
4
Strzały zablokowane
3
4
Ataki
76
75

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
Robert Lewandowski

"Zaginiony w akcji". Hiszpanie nie mieli litości dla Lewandowskiego po blamażu z Sevillą. I ta nota

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki
Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym swetrze i spodniach stoi przy linii bocznej stadionu sportowego, gestykuluje w stronę boiska, za nim widoczny fragment ławki rezerwowych i kilka osób związanych z wydarzeniem sportowym.
O dalszych losach ekipy Frederiksena w europejskich pucharach zdecyduje rewanżowe spotkanieMonika WantołaINTERIA.PL
Piłkarz w niebieskiej koszulce drybluje piłkę po murawie stadionu, w tle widoczny kolejny zawodnik oraz kibice na trybunach.
Joel Pereira, Lech PoznańMonika WantołaINTERIA.PL
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku podczas meczu, jeden ubrany w granatowy, a drugi w żółty strój sportowy, w tle rozmazane trybuny stadionu
GKS Katowice - Lech PoznańSebastian SienkiewiczNewspix.pl

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja