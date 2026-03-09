21-latek pobił polskiego trenera. Chcieli to zatuszować. Ale wiedzą już wszyscy

W niedzielne popołudnie Radomiak Radom uległ GKS-owi Katowice 0:1. Po meczu doszło do scen, o których gorączkowo dyskutuje się do teraz. Szkoleniowiec pokonanych, Goncalo Feio, miał został uderzony przez jednego z miejscowych notabli.

Wedle relacji 36-letniego szkoleniowca agresorem jest członek rady miasta. Portugalczyk nie wyobraża sobie dalszej pracy w Radomiaku. Żąda natychmiastowego rozwiązania umowy obowiązującej do 2028 roku.

Teraz Feio, kiedyś Hajdo. O skandalicznym incydencie w szatni Sandecji mówiła "cała piłkarska Polska"

Feio znany jest z tendencji do popadania w pozaboiskowe tarapaty. Kiedy trenował Motor Lublin, to on miał dopuścić się agresji fizycznej wobec pracownika klubu. W sprawę zaangażowano nawet prokuraturę.

Okoliczności zajścia w Radomiu nadal są wyjaśniane. Jeśli potwierdzi się relacja portugalskiego trenera, będzie miał faktyczną postawę do rozwiązania kontraktu. Wiążące decyzje w tej sprawie zapadną zapewne w najbliższych dniach.

Portugalczyk nie jest pierwszym szkoleniowcem na szczeblu centralnym, wobec którego - jak twierdzi - dopuszczono się naruszenia nietykalności cielesnej. Latem 2013 roku pobity został Mirosław Hajdo, wówczas trener I-ligowej Sandecji Nowy Sącz. W tym przypadku agresorem okazał się 21-letni zawodnik, Jakub Nowak.

Przed porannym treningiem Hajdo wszedł do szatni i zaczął witać się z piłkarzami. Kiedy wyciągnął rękę do Nowaka, ten odpowiedział bokserskim ciosem prosto w twarz. Trener przekoziołkował przez innego zawodnika - który akurat wiązał buta - i upadł na torby ze sprzętem.

Jak relacjonowały media, tam został jeszcze kopnięty. A przed kolejnymi ciosami uchroniła go natychmiastowa reakcja pozostałych członków zespołu. Powstrzymali napastnika, ratując trenera przed poważnymi obrażeniami.

O sprawie było głośno przez wiele tygodni. Z każdym dniem na jaw wychodziły zakulisowe wątki zajścia. Pojawiły się pogłoski, że Nowak miał być pod wpływem alkoholu, ale tego zarzutu nikt nie potwierdził - a piłkarz nosił się z zamiarem wystąpienia na drogę sądową i wniesienia sprawy o ochronę dóbr osobistych. Ostatecznie tego nie zrobił.

Hajdo też zrezygnował z postępowania przed wymiarem sprawiedliwości. Nie zgłosił napaści. Nie unikał jednak rozmów z mediami. - Chłopak ma szczęście, że byłem w szoku. Jakbym się do niego dorwał, byłaby masakra - oznajmił w rozmowie z "Faktem".

Trzy lata później o niecodziennej historii opowiedział nieco więcej Michał Śmierciak, były rzecznik prasowy Sandecji.

- Wpadłem w korytarzu na trenera Hajdo. Omówiłem z nim całą kwestię i muszę przyznać, że trzymał nerwy na wodzy. Spokojnie analizowaliśmy sytuację, a następnie podjęliśmy decyzję o utrzymywaniu wszystkiego w tajemnicy. Oczywiście nie minęło pół dnia i wszystko się zje***, sprawa trafiła do mediów, spirala zaczęła się nakręcać, był niesamowity dym - relacjonował w wywiadzie dla serwisu 2x45.info.

- Telefon był rozgrzany do czerwoności, na służbowym mailu aż się gotowało, a ja pewnie kilkaset razy dziennie odpowiadałem na te same pytania - dodał. - Kontaktowali się ze mną dziennikarze zarówno największych mediów w kraju, jak i przedstawiciele lokalnych redakcji, również tych niezwiązanych ze sportem.

Co stanowiło zarzewie konfliktu między trenerem a zawodnikiem? Hajdo nie widział Nowaka w drużynie. Posłał go na wypożyczenie do III-ligowego Popradu Muszyna. Do "eksplozji" doszło po tym, jak szkoleniowiec wydał polecenie, by młodziana nie ustawiać do przedsezonowej sesji fotograficznej całego zespołu.

W seniorach nowosądeckiej drużyny Nowak zdążył rozegrać ledwie 27 minut. Po skandalicznym zajściu został zawieszony przez PZPN. Ogłosił zakończenie kariery, ale słowa nie dotrzymał. Dwa lata później w swoich szeregach miał go Lubań Maniowy, a później także Barciczanka Barcice i Dunajec Nowy Sącz.

Goncalo Feio AFP

Goncalo Feio Marcin Golba AFP

Mirosław Hajdo Piotr Matusewicz Newspix.pl

