2:0 i spadek Polaków przesądzony. A nawet jeszcze nie zagrali, jest komunikat

Polskie ekipy w komplecie awansowały do tegorocznej fazy zasadniczej Ligi Konferencji, choć apetyt w tej kwestii na pewno był znacznie większy. Niemniej i tak wyczyn ten uznawany był za spory sukces, który znalazł swoje odzwierciedlenie między innymi w rankingu krajowym UEFA.

Niestety spore zagrożenie stanowiły dla nas zespoły, których przedstawiciele dostali się do bardziej prestiżowych, a przy tym lepiej punktowanych rozgrywkach pucharowych. To bardzo szybko zemściło się na pozycji naszego kraju w zestawieniu UEFY.

Duńczycy szaleją w Europie. Przeskoczyli Polaków w rankingu krajowym UEFA

W poprzedniej wersji zestawienia tuż za plecami Polski znajdowała się Dania. Z 4 drużyn z tego kraju tylko 2 zakwalifikowały się do fazy zasadniczej europejskich pucharów. Tym sposobem FC Kopenhaga toczyć będzie swoje wojaże w Lidze Mistrzów, natomiast Midtjylland na dobre rozgościło się w fazie ligowej Ligi Europy.

Dotychczas obydwa te zespoły zdążyły rozegrać już pierwsze spotkania w ramach europejskiej batalii. 18 września Kopenhaga zremisowała z Bayer 04 Leverkusen (2:2), a 24 września Midtjylland pewnie zwyciężyło z Sturmem Graz (2:0). Obydwa rezultaty zostały wzięte pod uwagę przez federację, która chwilę po zwycięstwie Midtjylland zaktualizowała ranking krajowy UEFA, niestety ze szkodą dla "Biało-czerwonych".

W najnowszej wersji zestawienia Polacy (35,875 pkt) znaleźli się bowiem na 14. pozycji, wyprzedzeni przez wspomnianych wcześniej Duńczyków (35,981 pkt). Będący na 12. miejscu Norwegowie też dołożyli nieco do swojego poprzedniego rezultatu i teraz ich wynik wynosi dokładnie 36,987 pkt.

Polskie ekipy wciąż mają szansę na podciągnięcie krajowego rezultatu, bowiem jak zostało wspomniane, nie rozegrały one dotychczas swoich spotkań w ramach Ligi Konferencji. Niestety niższy prestiż tych rozgrywek, w porównaniu do Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów, zapewne utrudni im mocno zadanie.

Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mateusz Skrzypczak w barwach Jagiellonii Białystok Grzegorz Wajda/REPORTER East News

